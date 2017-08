“Compongo para que las canciones elijan a su público”

Más allá -o quizás más acá- de etiquetas y definiciones, Nauzet Hernández Delgado, Pianet, hace la música que realmente quiere hacer, sin restricciones ni concesiones. El compositor e intérprete tinerfeño, afincado en Madrid, lleva apenas un año recorriendo toda España con Watercolor, su proyecto más personal, con el que va logrando ganarse un público que no es el de las radiofórmulas. Ni mejor ni peor: diferente, como las melodías que salen de su cabeza. DIARIO DE AVISOS mantuvo esta charla con él.

-Watercolor es el primer álbum de Pianet y su último proyecto artístico. ¿Cómo está siendo el recorrido del disco?

“Muy positivo. Todo comenzó con la idea primaria de hacer canciones y expresar lo que guardaba dentro en todo el tiempo que llevaba sin hacer composiciones fuera de la televisión, que es a lo que me dedico. Unos colegas me convencieron para hablar con determinadas personas e intentar sacar un disco. Así que llegué a Warner, y de repente empezaron a pasar cosas importantes que ni me planteaba, entre ellas una gira. De modo que ha terminado superando mis expectativas”.

-¿De qué manera explicaría a quien no ha tenido la oportunidad de escucharlo a qué suena Watercolor?

“Es complicado. Han dicho muchas cosas: indietrónica, pop, independiente… Creo que es música para ser escuchada tranquilamente, no para dar saltos ni para ponerse a bailar. Es un estilo más ambiental, quizás, y aunque no deja de tener algunos estribillos pegadizos y un tono mayormente positivo, musicalmente no sabría qué etiqueta ponerle ni decir a qué estilo se asemeja”.

-Canta, toca el piano e incluso algunas guitarras eléctricas, además de asumir la producción. ¿Tenía claro desde el principio que así debería ser su proyecto más personal?

“Tengo un estudio de grabación y decidí tocar todo los instrumentos que suenan en el disco, y hacer los arreglos y las mezclas. Me volví loco y me hice un yo me lo guiso, yo me lo como, pero no estaba pensado de antemano. Simplemente, empecé a hacer canciones y a terminarlas lo mejor que podía y entendía. Cuando se las enseñé a algunos colegas de la industria y a los amigos me decían: Nauzet, eso está muy bien, no le des más vueltas. Por eso digo que me vi con un disco casi sin quererlo. No fue un ejercicio de egocentrismo, sino que fui componiendo temas e intenté dejarlos lo mejor posible, por una cuestión de gusto personal y de sentirme bien conmigo mismo. Todo fue saliendo de una forma bastante natural”.

-Música clásica, rock, pop, folk… Al escucharle, da la impresión de que no quiere renunciar a ninguna de las músicas que le interesan. ¿Resulta complejo mantener ese equilibrio entre su compromiso como autor y la necesidad de crearse un espacio dentro de la música?

“Eso es algo que no me preocupa, no voy por ahí. No me importa si el disco se vende o si me lleva a actuar en muchos festivales y teatros. No entiendo a Pianet como un intento de hacer algo que le guste a la gente, sino porque es lo que yo quiero hacer. Y si se da la casualidad de que la música que hago tiene un circuito, un recorrido, y al público termina gustándole, que sea porque las canciones eligen a ese público. Lo normal es que nos movamos escuchando a otros artistas, influenciándonos de otras personas… Entiendo que gente que escucha a Pianet es muy difícil que lo haga con artistas de la lista de los 40. Es un tipo de música que no busca un público masivo. Incluso no creo que a estas alturas de mi vida como músico eso me favorezca”.

-En su trayectoria figuran muchos ámbitos, como la música para la publicidad o para programas de televisión. ¿Qué le han aportado estas experiencias en su aprendizaje, en su madurez como intérprete?

“Mucho. Casi fue una de las causas que explican este disco. En ese momento no paraba de hacer música para acompañar determinadas imágenes, determinadas exigencias. Por ejemplo, hacía música pensando en una escena donde un policía corre detrás de un ladrón, o para una secuencia donde dos personas se están despidiendo porque una de ellas se muere… Casi para cualquier escena que podamos ver en televisión. Y claro, necesitaba salirme un poco de ahí; hacer lo que yo quería, no lo que exigiera mi trabajo. Por otro lado, es verdad que todas esas herramientas que he adquirido, esa forma de componer que demanda la televisión, me han influido mucho a la hora de crear mis composiciones. Estas canciones parten de un piano y una voz; a partir de ahí, hay que instrumentarlas, hacerle arreglos, retoques… Quizás entonces sí que entienda algunas etiquetas que le ponen, como landscape y cosas así. Porque hay muchas canciones de Pianet con un punto paisajístico, influenciado por la televisión, por la música para las imágenes”.

-¿Y cómo definiría la experiencia del directo frente a ese trabajo de composición, en el estudio o en la televisión?

“Es muy diferente, sí. Hacía como 10 años que no tocaba en directo con un proyecto personal. Antes hubo otra trayectoria, otros discos, otro tipo de industria, otra música… y 10 años después volver a estar delante de la gente te brinda sensaciones muy diferentes a las del pasado. También es algo que tiene que ver con la música que hago ahora, con un público bastante distinto al anterior. Es un estilo más progresivo, más pausado. Me rodeo de músicos que son una maravilla, que me transmiten toda su energía y positividad en el escenario. Con esto no quiero decir que los anteriores con los que he podido trabajar no lo fueran, ni mucho menos: es una cuestión de música, que te va llevando por varios estados y el actual quizás sea el que más me gusta”.

-Un día decidió abandonar su tierra, Tenerife, para intentar desarrollar su carrera en Madrid. ¿Qué ha sido lo más complejo y qué lo más gratificante de esta decisión?

“No sabría decirlo. Ahora he estado en la Isla de vacaciones; con la familia, con los amigos, con el clima, con el mar, con el Teide. De manera que en esos momentos me pregunto ¿por qué me fui?, ¿en qué momento decidí dejar esto? Pero luego también pienso en las cosas bonitas que tengo en Madrid, en su gente, en los amigos que he hecho y también en mi familia, pues mi hijo nació ahí. Hay muchas cosas que me atraen a Madrid. ¿En qué me ha afectado? En todo. En Canarias no hay industria musical para dedicarme a lo que me dedico. La que hay está muy inclinada hacia un lado que no es el que más me gusta. Esa fue una de las cosas por las que decidí irme”.

-¿Existe ya algún proyecto, algún esbozo de composiciones para un nuevo disco?

“Hay ideas, medias canciones que quizás tengan una oportunidad. Siempre estoy componiendo… Tampoco sé hacer otra cosa. Estoy todo el rato con la cabeza en esto, y sí, si mañana estuviera convencido de que tengo que hacer un nuevo álbum, debería elegir entre un puñado de composiciones que ya poseo. Pero eso no significa que tenga pensado hacerlo de forma inminente, aunque supongo que cuando me dé el arrebato lo voy a hacer”.

-El verano es la fecha más propicia para las actuaciones. ¿Cuáles son los próximos conciertos que tiene ya cerrados?

“Ya ha habido varios. En Salinas, en Asturias, en el Songs for an Ewan Day; en la maravillosa plaza del Trigo, en el Sonorama Ribera (Aranda de Duero, Burgos), y luego en Navarra, en el Estaciones Sonoras, el 2 de septiembre, y también en el Granada Sound. El verano está apretadito y seguro que habrá algunas fechas más”.

-En febrero tuvo la oportunidad de presentar el disco en su pueblo, Santa Úrsula. Se podrá pronto contemplar a Pianet cantar de nuevo en la Isla?

“Ojalá. Me apetece muchísimo tocar en Tenerife. Incluso surgió la posibilidad de estar en el Phe Festival del Puerto de la Cruz, pero al final no pudo ser. No sé si de aquí a final de año podremos hacer algo o ya lo dejaremos para la gira de ese siguiente disco que aún no contemplo”.