El coñazo de las campanas

Tenía razón mi gran amigo Arturo Maccanti: las campanas de las iglesias, su sonido irritante y continuo, le hacen a uno polvo. Estoy oyendo las de la Peña de Francia portuense y no había yo sentido, desde hacía años, coñazo tan contumaz. Enseguida me acordé de Arturo, que vivía en los aledaños de la Concepción lagunera, en cuya torre por nada repican. Vaya manía. Yo prohibiría, por ley severa, el tañido de las putas campanas, que es un sonido antiguo e innecesario, porque tanto cuando tocan a muerto como cuando tocan a fuego su sonido me parece baladí: las muertes se comunican por WhatsApp y los incendios con una llamada al 112. Y todo el mundo se sabe el horario de las misas porque quien más, quien menos, le ha comprado al indio de la esquina un Seiko que no falla. Así que no hay nada más camp, demodé o vintage que la campana de una iglesia, que es propia de cuando los curas llevaban sotana y ya no la llevan ni siquiera los del Opus Dei, que han adoptado el clergyman desde hace años. Las campanas son propias de religiones que se han quedado viejas, como el gong budista y otros ruidos diversos que inventan los monjes para llamar la atención. Ahora la atención se llama por las redes sociales, que para eso están. Ahí se puede consultar el horario de misas y la identidad del muerto, por si hay que ir a velarlo. Pero no a campanazo limpio porque a uno se le jode la siesta y la concentración. Mi padre, que era un coñón, y que vivía junto a la casa del padre Flores, en ese Puerto, tocaba el aldabón de mi casa, adrede, para joderle al cura la siesta, porque le caía fatal. Una vez salió el clérigo en calzoncillos, a ver quién era el asesino.