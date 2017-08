El conmovedor regreso de Obama a Twitter logra millones de ‘likes’

Estados Unidos sigue conmocionado por el atropello indiscriminado en la localidad de Charlottesville efectuado el sábado por un supremacista blanco contra un grupo de manifestantes antifascistas y que dejaba una mujer muerta.

En medio del caos que ha dejado un balance de tres muertos y más de 35 heridos, políticos y medios de comunicación estadounidenses han coincidido en criticar explícitamente la ‘tibia’ condena del presidente Donald Trump, quien condenó el odio y la violencia “en muchos lados”, equiparando los hechos de un grupo y otro sin señalar directamente a los supremacistas blancos, aunque algunos de ellos marcharon por las calles de Charlottesville al grito de “Hail Trump” y haciendo el saludo nazi.

Después de esto republicanos y demócratas han coincidido en que las palabras del presidente sobre la matanza deliberada deberían haber sido más contundentes, y ha sido tanta la presión desde todos los frentes que ya el domingo la Casa Blanca tuvo que salir a endurecer su discurso, y en una declaración sorprendente calificaba como “acto terrorista” el atropello.

Y en medio de todas estas declaraciones y críticas, un oportuno tuit publicado por el expresidente de los EE.UU., Barack Obama, parece haber hecho de bálsamo para muchos, dando la vuelta al mundo.

En la publicación, el expresidente Obama recuerda una célebre cita de Nelson Mandela que dice que “Nadie nace odiando a otros por el color de su piel o su religión”, y la acompaña de una fotografía en la que se le puede ver en una visita oficial como presidente a un centro de acogida de menores en Bethesda, en el estado de Maryland, en 2011.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

El tuit, en un solo día, supera ampliamente los 2 millones de me gustas y está a punto de lograr el millón de retuits.

Parece que Obama tiene mucho aún que enseñar a Trump sobre la mejor manera de tuitear sobre los asuntos de actualidad de los EE.UU. Además, por la enorme cantidad de respuestas positivas que ha logrado el tuit, da la impresión de que son muchos aún los que echan de menos al expresidente.

You, mr president Obama, are pure class. Much respect. — Christy Canyon (@ChristyCanyon11) 13 de agosto de 2017

So are you my dear. Thanks for always remaining true. — matt griffith (@iluvChristy76) 13 de agosto de 2017