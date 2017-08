1.200 personas solicitan una unidad para madres por cesárea en las Islas

Los padres suelen decir que el nacimiento de sus hijos es uno de los días más felices de su vida. En algunos casos, esa felicidad puede verse demorada debido a la separación entre la madre y el pequeño nada más nacer, ya que en los casos en los que los partos son por cesárea -aproximadamente el 20% de la totalidad- las progenitoras son atendidas en el área de recuperación, mientras que los bebés pasan esos primeros momentos de vida, o bien en los nidos de los hospitales (cada vez más extintos), o en la habitación, junto al padre u otros familiares.

Con el fin de evitar esta situación y facilitar que las madres que dan a luz mediante cesárea no se separen de sus pequeños al nacer y puedan, por tanto, realizar la técnica de piel con piel, una reciente madre de Tenerife ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org. La propuesta fue inscrita hace algo más de dos semanas por Sarai Hernández, y hasta el momento, ha sumado más de 1.250 apoyos en la mencionada plataforma.

El objetivo es que esta demanda pueda ser elevada al consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, para que se habiliten espacios en el área de paritorio donde las recientes mamás, junto con sus acompañantes, puedan estar con el recién nacido y realizar el contacto piel con piel, sin límite de tiempo, como puede ocurrir ahora.

Hasta el momento, lo habitual es que este primer contacto en los casos de cesárea se efectúe durante 20 o 30 minutos, ya que luego la madre es trasladada a la zona de recuperación hasta que esté en óptimas condiciones para pasar a la habitación, donde se halla el bebé. En este periodo puede transcurrir hasta cuatro horas, dependiendo de cada situación. De implantarse estas unidades, si el bebé y la madre se encuentran en buenas condiciones, no existiría ninguna separación entre ambos desde el alumbramiento.

La petición presentada por Sarai Hernández, quien además es matrona en el Hospital Universitario de Canarias, señala que “todas las sociedades científicas y asociaciones de profesionales, madres y padres coinciden en la importancia de la no separación tanto para la salud del recién nacido como para la recuperación materna y el inicio de la lactancia materna”.

La matrona puntualiza, también, que esta solicitud, que surgió a raíz de conversaciones con un grupo de otras mamás que también tienen esta inquietud, busca fomentar la igualdad de condiciones entre todos los partos, y que en todos los casos se pueda llevar a cabo el contacto piel con piel. “Esta técnica se recomienda para todos los recién nacidos, independientemente del tipo de parto y el tipo de alimentación que vaya a recibir”, señala al DIARIO. No obstante, recalca que en el caso de aquellas familias que opten por la lactancia materna, hay estudios que indican que ese primer acercamientos la favorece.

Poder habilitar un espacio en paritorio para estos partos no requeriría demasiados recursos extraordinarios, ya que las matronas serían las responsables, pero sí que, según ha podido saber este medio, haría falta, al menos, un anastesista. Desde hace cerca de un año, al menos, en el caso del Hospital Universitario de Canarias, se ha acordado implantar este sistema, aunque hasta el momento no ha sido posible por motivos estructurales. Para ello, diferentes servicios del centro, no solo el de matrona, han apostado por esta iniciativa y la han apoyado.

Favorece la alimentación y la protección del pequeño

La Asociación Española de Pediatría cuenta con diferentes informes que han demostrado que el contacto piel con piel calma y relaja tanto a la madre como al bebé, regula la frecuencia cardiaca del niño, estimula su digestión y la alimentación temprana y permite una mayor protección contra infecciones.