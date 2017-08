Piden que el Gobierno suspenda las vacaciones por las microalgas

La oposición salió ayer en tromba a exigir al Gobierno que no se escude en sus vacaciones y ofrezca a la ciudadanía “una explicación clara y convincente” sobre el affaire de las microalgas, algo “que no puede demorarse más tiempo amparándose en la cortada de un paréntesis parlamentario por tratarse del periodo estival”, según declaró ayer a este periódico el diputado socialista por Tenerife Gustavo Matos, que se ha erigido en portavoz de su partido sobre la principal polémica veraniega.

Tanto Noemí Santana, de Podemos, como Román Rodríguez, de Nueva Canarias (NC), sumaron ayer sus voces al PSOE para instar al Gobierno de Fernando Clavijo (CC) a salir del letargo vacacional y “tranquilizar sin más dilaciones” a la opinión pública en el mar de contradicciones en que se encuentra la crisis de las cianobacterias popularmente conocidas como microalgas, que tiñen erráticamente nuestras playas de manchas marrones, creando inquietud entre los naturales y los turistas sobre el riesgo de este fenómeno para la salud.

“Los gobiernos, los políticos no cogen vacaciones. Cuando hay un problema de alarma social como este deben salir al paso y hacer pedagogía inmediata, despejar todas las dudas, calmar a la opinión pública y, en este caso, no olvidemos, se trata también de turistas”, protestó Matos. “Este Gobierno se ha pasado de prudente y lo que toca es dar respuesta a la alarma con toda la información de la que se disponga. La gente no habla de otra cosa. Yo soy testigo de que ese es el tema y el problema que está en boca de todo el mundo este verano en la isla. Que el Gobierno salga y hable con luz y taquígrafos”. Matos fue el primero en pedir la comparecencia de un cargo público, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Echa en falta una estrategia de comunicación “directa y diáfana” ante un asunto “que se le ha ido de las manos al Gobierno de Clavijo”.

“Hay una evidente discusión científica, como hemos visto este domingo “, dijo en relación al informe publicado ayer por DIARIO DE AVISOS, de investigadores del Instituto de Oceanografía de Israel y de la Universidad Ben-Gurión, que apareció en junio en la revista Nature (una de las biblias de la divulgación científica mundial junto con Science). Este trabajo desmonta la tesis oficial del Gobierno canario y sus técnicos, al sostener, en contra de dicha versión, que el vertido de aguas residuales sin tratar es causa de la floración masiva de la misma microalga (en realidad, cianobacteria) que invade actualmente algunas costas canarias, de nombre científico Trichodesmium erythraeum. Esta misma había sido la opinión del subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra (PP), y le llovieron críticas de las autoridades autonómicas e insulares tachándolo de “irresponsable”. “El debate científico, que se dirima en su ámbito. El Gobierno no puede ocultar información ni reaccionar tarde y mal. Debe poner sobre la mesa todos los informes y analíticas, toda la documentación sobre la mesa”, insistió Matos.

Por su parte, Román Rodríguez (NC), cuyo grupo ya anuncia que solicita la comparecencia del Ejecutivo en el Parlamento “para que dé explicaciones sin rodeos”, recordó que NC demandó en el debate sobre los fondos del ITE (160 millones de euros para este año) que se destinaran a “combatir los vertidos de aguas residuales sin tratar, porque es un problema serio, desde el punto de vista sanitario y turístico para una comunidad como la nuestra, que se la juega en cosas como esta, y no vamos a dejar escapar la oportunidad de que se resuelva el problema.”

Rodríguez coincidió con Matos en que “no hay que esperar a septiembre, a que se abra el Parlamento” para que el Gobierno informe a la opinión pública. “El fenómeno está ahí y preocupa a nuestra gente; la responsabilidad y la competencia es del Gobierno canario, y es inaceptable que no haya dicho todavía toda la verdad sobre este asunto, que estemos sin saber cuál es, sin tapujos, su naturaleza y sus consecuencias.”

La gravedad de los hechos

Noemí Santana (Podemos) había leído ayer las conclusiones del informe israelí en DIARIO DE AVISOS y no ocultó su inquietud ante la relación directa entre los vertidos y las microalgas. “Hemos pedido la comparecencia de la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad para que nos saque de dudas”, pero, a la vista de las informaciones de nuestro periódico y “la deriva que pueda tomar la demanda ciudadana de información ante la gravedad de los hechos”, no descarta, según anunció, solicitar una sesión extraordinaria de la comisión correspondiente, o “del Parlamento, pues la Diputación Permanente sigue funcionando.”

Santana apeló al papel de las instituciones locales, que, junto con el Gobierno, son responsables de los vertidos. “En el debate de los Presupuestos y de la Ley de Crédito Extraordinario solicitamos fondos para luchar contra la contaminación en mares y suelos, y no se nos hizo caso”. A su juicio, el Gobierno “echa balones fuera, no quiere que los vertidos tengan que ver con este fenómeno, porque eso es responsabilidad suya; nosotros ya estábamos con la mosca detrás de la oreja. “Que los científicos se tomen su tiempo y lleguen a una conclusión, pero que los políticos no se escondan. Si el Gobierno no da explicaciones razonables en tiemnpo y forma, tomaremos la iniciativa”.

También Matos, cuyo partido, el PSOE, es el primer grupo de la oposición, puso el dedo en la llaga de los vertidos, a sabiendas de que “el Gobierno canario no quiere oír hablar de este asunto en relación con las microalgas, porque entonces la responsabilidad sería suya y no solo del cambio climático. Es una huida política que no podemos consentir”. Aludió, asimismo, a la “descoordinación” entre Gobierno, Cabildos y ayuntamientos. “Me han llamado concejales preocupados; los técnicos municipales no saben qué hacer y, en medio del desconcierto, han comenzado a poner banderas rojas en las playas por temor a que algún bañista le pase algo y se le caiga el pelo a alguien por negligencia.”

El diputado socialista habló de “fallos de gestión, plagada de improvisaciones, con una flagrante descoordinación y la falta absoluta de un protocolo que establezca cómo actuar en una crisis de este calibre, que repercute en la salud de la gente y tiene consecuencias en el turismo.”