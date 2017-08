‘Despacito’ se convierte en el vídeo más visto de YouTube

Despacito se ha convertido hoy en el videoclip con más reproducciones en la historia de YouTube. El vídeo de la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha alcanzado las 3 mil millones de visualizaciones, desbancando así al éxito de Wiz Khalifa y Charlie Puth See You Again, de la banda sonora de Furious 7.

La canción ha conquistado prácticamente todos los rincones del planeta, incluido Estados Unidos. Además, en julio se convirtió en el tema más escuchado 4.600 millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming.