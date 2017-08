EDITORIAL | Dolor, dolor, dolor

Dolor es la palabra. La tragedia de Barcelona y Cambrils causa un profundo dolor y estremece de nuevo -no perdamos esa capacidad- la conciencia de todos los ciudadanos de bien, a salvo del hábito a las muertes inocentes. Vivimos en las islas de las distancias cortas. Todo está lejos y cerca a la vez en nuestros corazones. Los atentados de París, Londres, Berlín, Bruselas o Estocolmo, los de cualquier ciudad y latitud, nos causan un mismo dolor inconsolable. Abatidos ahora de nuevo por la sinrazón de un acto terrorista de Estado Islámico con víctimas mortales y numerosos heridos, alzamos la voz hasta desgañitarnos, desde nuestra Rambla santacrucera íntima hasta las luctuosas Ramblas barcelonesas, contra el descomunal delirio de los asesinos. Nada es comparable a la barbarie. Nada se iguala a esta escalada de horror en la calle. Pero nadie nos callará.

Morir un jueves de verano en las Ramblas de Barcelona, con nivel 4 de alerta, no nos convierte en más indefensos ni en menos incombustibles ante el odio miserable. Las víctimas del atentado de ayer paseaban con el alma al descubierto, porque se es turista o vecino sin armadura ni parachoques frente a conductores asesinos. Se vive con la eventualidad de morir en cualquier esquina, pero libres. No se podría vivir de otro modo. No valdría la pena. Son ellos, los terroristas, los que malviven en su búnker. Nosotros, los ciudadanos libres, jamás. El temor no tiene descanso. Pero metamos el miedo en cintura. No dejemos de pasear por las calles y ramblas con la viva enseñanza de estos sucesos. Que este luto nos convierta en ciudadanos más libres, decididos a abrir las ventanas y puertas al aire libre, y las calles a la libre circulación.

Se cumple un año casi exactamente del primer terrorista que arrolló con un camión desbocado a un grupo de peatones en Niza durante la Fiesta Nacional francesa. Causó muertos y heridos como ayer, y como en otras ciudades de Europa durante estos últimos meses. Los lobos solitarios al volante -con o sin cómplices- son una amenaza a la libertad de movimiento, desafían el derecho que da sentido a una ciudad: el derecho a caminar, a desplazarse, a convivir. Costará aceptarlo, como todas las demás trampas encarnizadas que nos tienda el terrorismo hasta su derrota final. Pero esta y todas las demás desgracias marcadas por la inseguridad -estigma de nuestro tiempo- nos exigen armarnos de una voluntad cívica férrea, de la más enérgica voluntad de enfrentarnos a cara descubierta a los peligros cotidianos sin ceder un palmo de libertad. “La calle que tú me das no será tuya ni mía; habrá de ser compartida. Calle de todos será” (Agustín Millares Sall).