El Defensor del Paciente denuncia el desahucio de Carmen, de 70 años y con cáncer

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido una carta al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, en la que solicita su intervención ante el desahucio de una mujer de 70 años con cáncer de mama en la isla de Tenerife, cuyo caso ya fue publicado por DIARIO DE AVISOS esta misma semana.

Carmen Flores ha explicado que esta mujer se encuentra en la calle junto a su hija después de haber sido desahuciada de la casa donde vivían e indica que no pueden alquilar una vivienda porque no tienen nómina ni trabajo, pues la hija tiene que ayudar a su madre por si se marea o por cualquier cosa, según relata la propia afectada.

Madre e hija cuentan con una pensión de 600 euros, dinero que empleaban en dormir en una pensión que les costaba 30 euros la noche, pero desde finales de mes duermen en un parque en la calle: “A dormir en el banco. Por la noche ella duerme una hora y yo vigilo, luego ella vigila y yo duermo una hora. No es que lleves nada, pero no te fías”, cuenta la mujer.

Nos dirigimos a Vd. para solicitarle de su intervención en el caso que le adjuntamos un caso penoso de desahucio a una mujer de 70 años y con patología de cáncer de mama .Sr. Fiscal apelamos a solidaridad que no limosna de algo que es inaudito inhumano y que indica que nos preocupan más dar homenajes a los muertos que cuidar de los vivos , el loable dar las alabanzas que merezcan los famosos cuando mueren y así lo corroboremos, pero cuando vemos estas noticias como la que le adjuntamos , nos preguntamos ¿quién se acuerda o protege a estas personas? su delito… no tener dinero ,su delito mayor estar viva para hacerla pasar por una situación, a la que no nos gustaría ver a nuestros padres.

Por ello encarecidamente le pedimos su intervención en lo que nos parece una injusticia un abuso de poder y una maldad.

Entendemos ,que estos casos entran irremediablemente en la parte jurisdiccional ya que se pone en riesgo la salud de los ciudadanos.

Por otra parte, nuestra solicitud la fundamentamos en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.

Atentamente, Carmen Flores (Presidenta)