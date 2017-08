Estuve con Chávez en La Casona, la residencia presidencial donde ahora reside su familia, pero no recuerdo cuándo; seguramente en el año 2000, siendo yo director de la desaparecida Gaceta de Canarias. La visita se produjo gracias a Paco Aznar, que fue nuestro auténtico ministro de Exteriores, un hombre que lleva la diplomacia en sus huesos. Y medió el general Arévalo Méndez, que me parece que después fue efímero embajador de Venezuela en España, y sigo hablando de memoria. Era un general muy joven. Creo que íbamos Paco Aznar, Quico Gutiérrez, Rogelio Frade y yo. Y Trino Garriga.

En el frondoso jardín de La Casona cantaba un turpial. Las baldosas del porche eran blancas y negras. Yo había visto esas baldosas en las fotos del gran Justo Molina. Chávez habló por los codos y llené dos páginas del diario, que ahora intento recuperar porque Carmelo me ha encargado un publirecuerdo de aquel momento. A Chávez lo esperaba un helicóptero para llevarlo a no sé dónde y a mí me hicieron ir de traje y corbata. Como no llevaba terno, me compré uno en la sastrería Clement del hotel Tamanaco, posiblemente la mejor de Caracas; mil dólares de la época me costó la broma. Chávez apareció con un chándal horripilante. Tuve la sensación de haber perdido mil dólares, pero pagué el traje con la tarjeta del periódico, como es natural. Todavía lo tengo. Me pareció un hombre lleno de entusiasmo por Venezuela. Aún no lo habían convencido los cubanos, ni se había vuelto majareta, como ocurrió después. Era un hombre encantador, tan encantador como el que retrató García Márquez con aquella semblanza suya, tras un viaje en avión con el presidente desde La Habana a Caracas. Yo conocí a García Márquez en una tienda de Caracas. Le dejé que comprara una camisa que le gustaba y que yo ya tenía en la mano para llevármela. Ustedes lo sabían, ¿no?