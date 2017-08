Un enorme incendio se extiende por ‘The Torch Tower’ en Dubai

Un enorme incendio se ha declarado hace unas horas en la torre ‘The Torch’, un edificio residencial en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

Numerosos vídeos se han compartido en las redes sociales en los que se puede ver como el fuego continúa extendiéndose hacia las plantas superiores del edificio, mientras caen a la calle cascotes y escombros en llamas.

Los bomberos luchan contra el incendio y han acordonado la zona, informa el diario Khaleej Times de Dubai, y por el momento, se desconocen las causas del incendio y el estado actual de la evacuación de los residentes.

Fire completely out of control in 50 story residential building in Dubai marina @BBCBreaking @CNN pic.twitter.com/hnEfA8tzek

— Simon R R Bach (@BachSimon) 3 de agosto de 2017