El español que compite en el arte marcial más extremo del mundo vuelve a la carga a por un cinturón mundial

La valentía y calidad de Aitor Alonso siempre es garantía de espectáculo. Los promotores tienen bien señalado su número en la agenda para cualquier evento nacional o internacional. El púgil tinerfeño nunca falla y Hong Kong será su próximo destino. Allí se medirá con el tailandés Aun Jomnitroi en busca de un nuevo cinturón que añadir a su importante cosecha de títulos.

Será un duelo de revancha ya que, justamente el 1 de septiembre de 2015, Aitor ya venció a Jomnitroi en un combate espectacular en el que conquistó el cinturón de la organización Kunlun Fight en la categoría de menos de 67 kilos.

Ahora toca volver a verse las caras con un rival duro, con más de 200 combates en su trayectoria deportiva. “Aquella vez gané, pero fue una pelea muy igualada”, recordaba ayer Aitor Alonso una vez finalizada su sesión diaria de entrenamiento y antes de armar las maletas para viajar hasta Hong Kong.

Con él estará su padre y entrenador, Javier Alonso, que se desplazó desde Tenerife la semana pasada para estar en los últimos días de preparación y no dejar nada al azar para un duelo muy importante en la trayectoria deportiva del valiente fajador tinerfeño, el único español que se ha subido a un cuadrilátero en Birmania para participar en un combate del arte marcial más extremo y duro del planeta tierra, el lethwei.

“Estoy bien, como siempre, aunque no he tenido mucho tiempo de preparación esta vez, pero el cuerpo tiene memoria y me he puesto rápido en forma”, desvelaba un hombre que consiguió una importante victoria hace apenas un mes en una gala celebrada en Oporto donde también superó a un rival natural de Tailandia, el país en el que reside desde hace más de un lustro.

Allí tiene instalado su cuartel general, desde donde planifica toda la preparación del trabajo y los combates que se le van presentando. Aitor tiene programado un intenso final de año, con varias citas ya cerradas y alguna por confirmar, pero ahora está centrado en el importante combate por otro título mundial que tiene esta semana.