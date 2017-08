“Estamos con Barcelona de corazón ante este ataque cobarde”

La Plaza del Pescador, en Los Cristianos, fue el escenario elegido ayer por la comunidad musulmana residente en el sur de la Isla para expresar su “más enérgico rechazo” a los atentados de Cataluña y mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y los heridos.

Una nutrida representación de ciudadanos congregada en el lugar participó en el acto que estuvo presidido por una pancarta con la frase ‘Todos somos Barcelona’. Mientras duró la concentración, la mayoría de los presentes exhibieron mensajes como ‘Islam no es terrorismo’, ‘Isis no nos representa’, ‘Nuestra solidaridad con Barcelona’ o ‘Soy musulmán, no terrorista’. Ante una discreta presencia de agentes de la Policía Nacional y la mirada curiosa de los turistas que pasaban, los representantes de la comunidad musulmana rompieron el silencio que acompañó la concentración para gritar ‘Islam es paz’ y ‘No en mi nombre’.

El imán de Los Cristianos, Lamine Cisse, encargado de leer el manifiesto, destacó que “quienes han cometido esta atrocidad no representan nada del Islam, de la misma forma que si yo veo aquí a un conductor circulando a 300 kilómetros por hora no representa al código vial español; es alguien que se ha salido de la ley”.

Por su parte, el presidente de la Federación Islámica de Canarias, Tijani El Buji, reseñó el carácter simbólico de la concentración. “Aquí el protagonismo no es para nadie, sino para los familiares de las víctimas, heridos y el pueblo de Barcelona; estamos con ellos de corazón y les enviamos un detalle de solidaridad y de condolencias ante el sufrimiento causado por este ataque terrorista cobarde”.

Tanto Lamine como Tijani destacaron la “buena convivencia” de la comunidad que representan con los habitantes de la Isla. “Aquí, en Tenerife, no se han producido actos de islamofobia como los que ha habido en la Península. Siempre hay alguna cosa en las redes, pero para nosotros no cuentan, porque no representan a la mayoría, que es gente tolerante que está por la convivencia”, indicó Tijani. En términos parecidos se expresó Lamine, que agradeció a la población tinerfeña su carácter abierto y tolerante: Se nota, por suerte, que la gente de Tenerife es acogedora”, apuntó para recordar a continuación que “el Islam busca la fe, que está ligada a la buena convivencia con el vecino. Si eres buen musulmán tienes que velar para que tu vecino se sienta bien. Aunque seamos extranjeros, nuestra religión nos exige que acojamos a los que viven allá donde estemos. Si no nos acogen, nosotros tenemos que acogerlos. Eso garantiza la convivencia”.

< > A la concentración acudieron ciudadanos de diferentes países musulmanes que residen en el Sur y se sumaron algunos representantes políticos. Fotos: FRAN PALLERO

Manifiesto: “Estos salvajes ni siquiera representan a sus familiares más cercanos”

La concentración de la comunidad musulmana, que contó con la presencia de varios representantes de ayuntamientos del Sur, incluyó la lectura de un manifiesto a cargo del imán de Los Cristianos, Lamine Cisse, en el que se destacó la “profunda huella que ha dejado en el corazón de españoles,musulmanes y personas de cualquier religión o ateas” el doble atentado de Barcelona.

“Estos salvajes no nos representan. Ni siquiera representan a sus familiares más cercanos, ni a ninguna creencia religiosa. Son dementes, capaces de cometer actos irreflexivos; gente que repudiamos como cualquier persona que tenga sentido común”, prosiguió el manifiesto.

Además de expresar el “afecto y cercanía” a las víctimas de Barcelona y Cambrils, en el comunicado leído por Cisse también se destacó que “todos somos habitantes de la misma tierra corrompida por el odio y el afán de destruir a una sociedad que ha apostado siempre por la integracion y la buena convivencia”. En ese sentido, remarcó la “más enérgica repulsa y condena a toda expresión violenta y terrorista bajo cualquier nombre o bajo cualquier disfraz”.

Por último, el manifiesto recogió un agradecimiento “a los cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, transportes, políticos y a la ciudadanía ejemplar de Barcelona y de toda España. Debemos mantener el bienestar y el espíritu de ese extraordinario lugar simbólico que se llama Barcelona”, concluyó.