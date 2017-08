El experto usa de coartada los ratones que nunca mencionó en su informe

La inesperada revelación en el día de ayer por DIARIO DE AVISOS de un informe del pasado mes de junio firmado por dos científicos del Banco Español de Algas, sobre la posibilidad de que las cianobacterias que invaden las costas de las islas sean capaces de provocar “tumores primarios de hígado a medio y largo plazo”, desató una verdadera tormenta política y social.

Emilio Soler, taxónomo experto del Banco Español de Algas, firmó el informe, en el que se recoge literalmente lo siguiente: “En humanos han sido asociados casos de síndromes respiratorios producidos por el aerosol que desprende T. erythraeum y en su contacto con la piel causan irritaciones cutáneas y prurito. Una exposición continuada a esta cianobacteria puede promover el desarrollo de tumores primarios de hígado a medio-largo plazo”. En el documento de referencia, el taxónomo considera esta especie de microalga como “nociva y en algunos casos tóxica”, donde no hace referencia en ningún momento a que estos efectos se circunscriban únicamente a ratones. Todo lo contrario; empieza diciendo de manera literal “en humanos ha sido asociado…”.

Hoy, en Las Palmas de Gran Canaria, Rogelio Herrera, doctor en Ciencias del Mar y técnico del departamento de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente, María Luisa Pita, jefa de servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias, así como el propio Emilio Soler, han comparecido en rueda de prensa para salir al paso del escándalo provocado tras la revelación del citado informe.

Soler ha subrayado que en ese análisis, el Banco Español de Algas realizaba una serie de recomendaciones dirigidas a los técnicos y científicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Salud Pública y Emergencias, y señala que todas las referencias científicas en relación al carácter tóxico de la T. erythraeum “son producto únicamente de experimentos de laboratorio en invertebrados marinos, peces y ratones”.

Más noticias Los 'indignados' por las microalgas en asamblea en la plaza de Candelaria < > Informe sobre la cianobacteria T. erythraeum. DA

Afecciones en humanos

Soler ha explicado que “hay estudios que dicen que puede afectar a la fauna marina, en particular a los invertebrados y a los peces, pero ha matizado que no se especificó en el análisis realizado en junio si esa incidencia afectaba a humanos “porque todos sabemos, los técnicos, en qué canal estamos hablando y sobre qué estamos trabajando”. Soler ha hecho hincapié en que “no hay evidencias que indiquen que este tipo de cianobacterias afecte al ser humano de una manera nociva o tóxica”. Por esa razón, el experto del Banco de Algas acalró durante la rueda de prensa que “la Unesco no tiene incluida en su lista taxonómica de microalgas y cianobacterias nocivas a la Trichodesmium erythraeum”. En otro momento, el investigador ha precisado que el Banco de Algas “sólo ha recomendado no tener contacto directo con las algas, y en ningún momento, nunca, nunca, hemos dicho que los efectos nocivos se den en humanos”.

Seguridad alimentaria

Asimismo, los técnicos han descartado tajantemente que la presencia de las microalgas en las aguas canarias pueda ocasionar toxicidad en el pescado que se consume en las islas, y han recordado que se hacen controles exhaustivos tanto de las aguas como del propio producto antes de que este llegue a los mercados de canarios.