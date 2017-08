Tumores, ratones y microalgas: Pitorreo y cabreo en facebook

La inesperada revelación en el día de ayer de un informe del Banco Español de Algas en el que se advertía del riesgo de “desarrollar tumores de hígado a medio y largo plazo” por parte de aquellos que se sometieran a una “exposición continuada” a las microalgas, las mismas que campan a sus anchas por las costas canarias, y su publicación por parte de varios medios, entre ellos DIARIO DE AVISOS, ha generado reacciones políticas de todo tipo.

El Gobierno, tal como ha estado haciendo hasta ahora durante toda esta crisis, prefirió ponerse de perfil y descargó rápidamente toda responsabilidad en los expertos, descartando hacer cualquier declaración sobre el asunto. Poco después, fue uno de esos expertos, Emilio Soler, firmante del propio informe, quien se apresuró a aclarar en un comunicado a la agencia EFE que lo que escribió en el mismo era “referido a ratones”, no a humanos, cosa que no especificó inicialmente en el informe, no sabemos si porque es norma general informar sobre el riesgo en ratones cuando te preguntan sobre el que implica para humanos, por despiste, o vaya a usted a saber, eso no lo aclaró tampoco en el comunicado de ayer.

De manera casi inmediata, una vez los medios dieron a conocer el contenido de este comunicado, las redes sociales reaccionaron a esta nueva afirmación del experto, inicialmente, con un sonoro pitorreo.

Algunos usuarios prefirieron abordar la cuestión concreta de los ratones, de todas las maneras posibles. Los hubo que se mostraron apesadumbrados por no poder “llevar más su ratón a la playa”, mientras otros afirmaban lo lógico de que el estudio hiciera referencia a roedores y no a humanos. Otros se preguntaron por qué en ratones, y no, por ejemplo, en cerdos. Incluso los hubo que de manera irónica reconocieron esta lógica, porque por “todos es conocido que los ratones van a la playa a darse un par de chusos y coger sol…”





Pero pasado el shock y las risas iniciales, los usuarios empezaron a poner en duda el nuevo testimonio del experto al que muchos acusaron de cambiar de opinión tras haberse “llenado los bolsillos” y que “donde dije digo, dije Diego”, o también, de haber recibido “presión por parte del gobierno” o del propio presidente, sosteniendo que “ya la apretó las clavijas clavijo”.





















Y si después de las risas llegó la sorpresa, esta, dio paso a la indignación de una gran mayoría. Muchos fueron los que se mostraron hartos de tanto “cachondeo” y “falta de respeto” de los “irresponsables” del Gobierno canario con este tema, exigiendo “información no parcial”, “soluciones” al respecto, y prometiendo que no volverán a “meterse en el agua” hasta que el experto “se vente en el mar……. pero dnd este la mancha no me vale dnd este limpito.”



























No faltaron tampoco los que volvieron a hacer un llamamiento para “salir a la calle” y hacer “manifestaciones”, y recordar a todos los ‘indignados’ que el 9 de septiembre hay convocada una movilización contra en Gobierno de Canarias por su política en materia de vertidos de aguas residuales y su gestión de la crisis de las microalgas.