Extraño CIS – Victoria Lafora

Es el nuestro un país tan claramente conformista como para que un simple eslogan y una propuesta abstracta conquisten voluntades y propulsen al Partido Socialista Obrero Español hasta casi alcanzar al PP? Resulta, cuando menos, incomprensible. Bien es cierto que el Partido Popular sufre un severo varapalo, debido, sin duda, a los incesantes casos de corrupción que le señalan y que no han sido, ni mucho menos, amortizados. Pero el ascenso de los socialistas resulta, según la encuesta del CIS, muy Significativo, situándoles como una clara opción a disputar el poder en unas eventuales elecciones. Sobre todo porque la suma de votos de la izquierda -PSOE y Unidos Podemos-, con más del 45%, superaría a la suma de PP y Ciudadanos que sobrepasa ligeramente el 43%. Y es que, al parecer, el renacimiento del partido de Pedro Sánchez no proviene de una supuesta recuperación de los votantes que le abandonaron para abrazar al partido de Pablo Iglesias, que mantiene casi intactas sus expectativas desde las elecciones del 26J, si no más bien de los desencantados que optaron por la abstención y de un cierto porcentaje del centro. Pero, insistimos, ¿cuáles han sido las claras y convincentes propuestas que este renovado PSOE ha hecho a la sociedad? ¿El eslogan Somos la izquierda? ¿La oferta de un plurinacionalidad que nadie, salvo al parecer Pedro Sánchez, sabe lo que significa? Difícil, realmente de entender. Quizás la contundente victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE haya catapultado su imagen de ganador, ocultando, tal vez paliando, la imagen de perdedor, o quizás de víctima, con la que abandonase la secretaria general de su partido. El efecto Ave Fénix que tanto complace a una ciudadanía necesitada de políticos con carisma, real u ocasional. No sé, lo cierto es que pocas aportaciones y pocas propuestas pueden avalar, hoy por hoy, y en un tan breve periodo, esta mejora tan significativa en la intención de voto Mientras tanto, el Partido Popular, aún retrocediendo, se mantiene como primera fuerza política del país, mirando para otro lado en los temas de corrupción que le acosan y vendiendo con júbilo una innegable mejora macroeconómica y un, innegable también, aumento del empleo, pero con esa manifiesta precariedad y eventualidad que está caracterizando a las economías de la post crisis y que deberá solucionarse si, entre otras cosas, se quiere asegurar el sistema de pensiones. Sobre todo esto, y sobre la educación, y la igualdad, y la violencia de género, es sobre lo que los ciudadanos esperamos propuestas concretas.