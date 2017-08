Feeling Festival programa tres jornadas de actividades culturales en torno al reggae

El gran encuentro de música reggae que se celebrará el próximo sábado en la Plaza del Cristo de La Laguna no llega solo. El Feeling Festival, además de la cita musical del día 5 con las actuaciones de Gentleman (Alemania), Asian Dub Foundation (Reino Unido), Inner Circle (Jamaica), Ras Kuko & One Xe Band, Eclipse Reggae y Ruts & La Isla Music, ha programado tres días de actividades culturales en el Espacio Cultural Aguere que girarán en torno a la esencia de los sonidos jamaicanos.

Estas jornadas contarán con la exposición permanente de una muestra de fotografía bajo el sello de Alexis Rodríguez, que con el nombre de ‘Reggaewood’ podrá visitarse de miércoles a viernes, de 18:00 a 23:00 horas. Alexis Rodríguez es uno de los grandes activistas del reggae local y a lo largo de muchos años de presencia en conciertos y amor por esta música ha formado un extenso y valioso catálogo con el que exhibe la esencia de este movimiento musical canario. También podrá visitarse los mismos días y en idéntico horario el mercadillo creativo de artesanía Arte.Love.Unity.

La proyección de documentales también será una parte importante de estas jornadas. El miércoles (20:00 horas) se mostrará la pieza ‘Why do the Jamaicans run fast?’. El jueves, en idéntico horario, se exhibirá el documental ‘Hit me with Music’, mientras que el viernes será el turno para ‘Songs of Redemption’, todos de la productora Nice Times Producctions.

También habrá espacio para el debate y la reflexión. El miércoles a partir de las 19:00 horas, Thailo Rodríguez hablará sobre ‘La legalidad actual sobre el cannabis y cómo se constituye un club social’; mientras que Jorge T hablará del ‘Cannabis terapéutico’. El viernes tendrá lugar una mesa redonda con el protagonismo de Fernando García Guereta (Nice Times Producciones) y Julián García Mancebo (Roots & Vibes), además de diversos artistas y promotores invitados.

Como no podía ser de otra forma, en estas jornadas previas también habrá espacio para la música. El jueves, a partir de las 22:30, El Rincón de Tintín será el escenario para la ‘Feeling pre-party’, con las sesiones de Miguel Caamaño, Lava Sound y dj Shera, mientras que el Espacio Aguere Cultural acogerá una sesión especial, con vinilos y digital, de Javadub.