Fierro: “La obra de Ibarrola en Garafía no tendrá parangón con ninguna otra”

En los próximos meses comenzará a ejecutarse la intervención artística de Agustín Ibarrola en Garafía. Un proyecto que nace de la mano del artista canario y amigo del creador vasco, Facundo Fierro, que será además el primer hito en la plasmación de una idea más ambiciosa: desarrollar en La Palma el Museo Naturaleza – Arte.

“Mi propuesta es lograr que la naturaleza, además de su actual valoración paisajística, sea interpretada y contemplada como obra de arte”, señala Fierro, quien apuesta por seleccionar artistas de proyección internacional en pintura, escultura, música, poesía o arquitectura, que ejerzan con su obra de referente, guía e intérprete para el visitante de la Isla en el futuro Museo Naturaleza – Arte”.

El camino de este proyecto, cuya ejecución ha aprobado recientemente el Cabildo, no ha sido nada fácil y ha estado salpicado de críticas y una buena dosis de falta de comprensión. Facundo Fierro ha querido dejar claro que lo primordial en este proyecto es el paisaje. “Nuestro proyecto en Garafía, no solo no agrede al paisaje, es que no se ve”.

Fierro asegura que ahora es el momento de “actuar, y los hechos mostrarán la verdad”. En cualquier caso, dirigiéndose a los detractores de esta iniciativa, “los que se han cebado con un artista prestigioso como Agustín Ibarrola”, quiere dejar claro que “yo soy el único responsable de su elección para intervenir en la isla”. “La idea de este proyecto museístico es mía y yo he elegido a Agustín desde hace muchos años, lo traje a la isla y desde la primera vez se enganchó a ella”, añade.

El artista canario sostiene además que “la obra que Ibarrola va a realizar en Garafia no tiene semejanza o parangón con ninguna de las realizadas anteriormente, ya sea en Oma, en Allariz, en Llanes o en la Cuenca del Rhur de Alemania”.

Facundo Fierro aclara algunos aspectos del proyecto, que se han podido malinterpretar con titulares informativos como que se iba a pintar un mural de 350 metros en el barranco de la Luz. “Eso es falso. La realidad es que en un espacio reducido, deteriorado por el hombre, con tuberías abandonadas, etc, situado en un recodo oculto de ese barranco, se va a regenerar sus paredes en un ámbito de unos 300 metros cuadrados para situar unas pinturas intercaladas en sus volúmenes, que serán las claves para que el visitante interprete diversos puntos de ese barranco en un recorrido específico, como obras de arte de la naturaleza, a través de la óptica de Agustín Ibarrola”, explica.

Dichos puntos, al igual que otras estaciones de paisaje, no se pintarán, sino que “se preservarán intocables, convirtiéndose en referente de la naturaleza como arte. “Un relieve de la roca, se verá como una escultura. Un frente basáltico, como un friso escultórico o un mural”.

Otro tanto ocurrirá en la actuación de las piedras, que será la zona donde se inicien los trabajos, y que se elevará como “un homenaje al hombre garafiano, porque no se puede analizar la evolución natural de un espacio ignorando al hombre que lo ha compartido generación tras generación, conformándolo y adaptándose a él”. “Este espacio será un hito, de inimaginables dimensiones”, sostiene.

La protección de la naturaleza y el paisaje han sido claves a la hora de proyectar esta iniciativa. Como prueba de ello, Fierro recuerda que ha puesto como condición para intervenir en Garafía, la redacción de un Plan de Protección del Paisaje, “pues es necesario prevenir las posibles agresiones que pudiera sufrir el municipio en futuras inversiones”.

“Un plan que recoge la armonía entre el hombre, su cultura y tradiciones, y su entorno inmediato, así como todo el ámbito del territorio”, defiende. “Garafía nos lo pone fácil; solo hay que interpretar lo indicado por su potente naturaleza, que como un arquitecto director, nos marca las pautas a seguir y así, con total ausencia de protagonismo en las actuaciones, podremos valorar e interpretar la naturaleza en su beneficio, que al fin y al cabo, es y será el de todos”, concluye