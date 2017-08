Fredy Domínguez cumple otro de sus objetivos

Fredy Domínguez está de dulce. El jugador tinerfeño sigue sumando objetivos en este año 2017 en el que inscribió por primera vez su nombre en la galería de vencedores del Torneo DIARIO DE AVISOS. Domínguez alcanzó este pasado fin de semana otra de sus ilusiones como jugador de pádel, vencer en el prestigioso Open Perfumerías Sabina que se disputó en el Club de Tenis de Maspalomas.

El jugador del ICR Pádel Team venció formando pareja con el grancanario Diego Gil en una final de alto voltaje en la que la pareja campeona se tuvo que reponer a dos serias adversidades. La primera de ellas fue la pérdida del set inicial a manos de sus contendientes, Rafa Moreno y Rubén Álamo. La segunda circunstancia negativa fue la lesión de rodilla sufrida por Gil, que disputó el resto del partido con una distensión de ligamentos.

“Para mí es una gran satisfacción haber ganado el Sabina, es uno de los retos que me tenía por alcanzar en los pocos años que me quedan de carrera deportiva al máximo nivel”, señalaba ayer Domínguez aún dolirido y policontusionado por el esfuerzo que tuvo que hacer tras la lesión de un Diego Gil al que calificó como “un compañero perfecto”.

“Es un derecha de los modernos, como si jugara en el revés, aprieta mucho, defiende, acaba los puntos, jugar con él es un placer porque además es un amigo, lo conozco desde que tenía nueve años y dejó el fútbol para dedicarse al pádel”, recordaba el jugador tinerfeño que seguirá jugando con Gil “lo que resta de temporada y 2018 también siempre y cuando él me aguante y mi cuerpo me siga respondiendo, sin problemas de lesiones”.

Para Domínguez “Diego Gil es el futuro del pádel en Canarias” por lo que para él “es un lujo tenerlo como compañero y no de rival porque lo he sufrido muchas veces en la pista de enfrente y es uno de los jugadores que más daño me hacían con su juego. Además es polivalente no hasta nos podemos cambiar de lado para jugar si hiciera falta”.