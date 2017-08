“Gobernar en minoría es más difícil, pero ahora me siento aliviada”

Ha iniciado su tercer año de mandato como alcaldesa de Candelaria y lo hace sin la mayoría de la que disponía en los dos primeros años, cuando cogobernaba con Coalición Canaria. “Gobernar en minoría es más difícil, pero me siento aliviada”, afirma Mari Brito, tras romper con el que considera que fue “un socio desleal”. La entrevista con el DIARIO, en vísperas de las fiestas de la Patrona de Canarias, permite conocer sus planes para el municipio.

-¿Se puede gobernar con 8 concejales frente a 13?

“De hecho, lo estamos haciendo, aunque cada vez tratando de buscar el máximo consenso con los grupos políticos que conforman la Corporación para intentar sacar adelante los proyectos que beneficien a los vecinos de Candelaria, aunque la opción del día a día corresponda al Gobierno municipal”

-Vistas las posturas de la oposición, lo que se observa es un acercamiento a Sí se puede.

“Con Sí se puede hemos tenido reuniones para el tema del presupuesto y con el resto hemos hablado del pliego del concurso del servicio de recogida de residuos, aunque sucedió que de esa reunión preparatoria se dio traslado a los medios de comunicación por parte de algún partido, y eso no debería haber pasado, al no tratarse de nada definitivo. Estamos dispuestos a dialogar y debatir, pero por ahora solo Sí se puede ha aceptado reunirse con nosotros, porque el resto quiere reuniones conjuntas y no creo que sea lo más coherente, al menos al principio”.

-Se ha hablado mucho de deslealtades en el pacto y de su intransigencia para reponer en sus competencias a los dos concejales de CC expulsados casi hace un año. ¿Pero no ha habido otros motivos de desavenencias?

“La decisión de romper el pacto fue mía y del Grupo Socialista. Una decisión muy meditada, a todos los niveles de partido. Lo que es cierto es la deslealtad de CC con el pacto y los graves incumplimientos en las votaciones de varios plenos. Las razones están claras, los cesé porque en el grupo de gobierno se tomaban en unas decisiones y ellos las cambiaban después atendiendo, según dicen, a su comité. Los concejales de CC nunca le dieron valor ni coherencia a los cargos públicos que ostentaban. Nuestra vocación debe ser el servicio público, no solo del partido”.

-En el último pleno, su exsocio planteó su reprobación por la mala gestión del ARI Antón Guanche, que finalmente no presentó. ¿Pero se siente usted reprobada por esos errores?

“Todo el grupo de gobierno ha tratado de subsanar lo acontecido con este expediente de Antón Guanche y lo hemos hecho con los vecinos implicados, es lo que tratamos de solucionar. A mí lo que me sorprende es que una vez que estamos alcanzando un acuerdo con los vecinos llegue esta moción de reprobación, cuando durante dos años los concejales de CC nunca se preocuparon por este tema, excepto una persona de confianza. Me imagino que intentan otro tipo de maniobra para buscar rédito político. Ahora mismo, el Ayuntamiento se hará cargo de la rehabilitación, y no la empresa municipal Epelcan, que antes tenía la encomienda”.

-Va a hacer un año de que un centenar de personas fueron desalojadas de Bajo la Cuesta. ¿Podrán regresar a sus casas antes de que usted acabe el mandato?

“Yo confío en que al menos el primer tramo, desde la casa 1 a la 33, en el que corresponde a Endesa, los vecinos puedan regresar a sus viviendas. El segundo tramo, el que pertenece a Dani Ran, es mucho más complejo, porque además gran parte de esa talud está en dominio público y no será fácil la financiación, con más de 800.000 euros”.

-En todo caso, ¿el Ayuntamiento estaría dispuesto asumir un millón de euros para arreglar el talud de Bajo la Cuesta? ¿Cómo explicaría una inversión así en terreno privado?

“El Ayuntamiento no puede invertir ese dinero en suelo que no es municipal y se lo dejamos claro a los vecinos. Cuanto tengamos el dinero de Dani Ran podremos hacer las obras de manera subsidiaria, pero nunca antes. Y además, Costas nos dirá cómo puede invertir dinero para salvar unas viviendas que están en dominio público marítimo terrestre. Es una relación entre los propietarios de las viviendas, o los que dicen que son propietarios, con Costas. Ahí no puede intervenir el Ayuntamiento. Y si intervenimos, cómo le explicamos eso al resto de los 28.000 vecinos de Candelaria”.

-El último presupuesto se aprobó en agosto y este año no habrá. ¿Qué pasa siempre en Candelaria para no comenzar el año con un presupuesto?

“Tenemos que consensuarlo para que salga con mayoría absoluta, y tratar de adecuarlo a todas las propuestas. Lo mejor ha sido dejarlo sobre la mesa para trabajar de cara a sacar las cuentas para 2018 en enero, encajando en el actual los presupuestos comunitarios ya comprometidos. El único que ha aceptado reunirse con nosotros ha sido Sí se puede. En septiembre nos reuniremos con las mesas comunitarias, y si no se ejecutan este año, se harán en 2018”.

-¿Y la basura, por qué no sale el concurso que lleva más de dos años parado, con unos servicios que datan de 2001?

“Es uno de los principales contratos del Ayuntamiento. Hubo un error en los cálculos y tuvimos que dar marcha atrás en el procedimiento, además de tener que contratar a un ingeniero industrial, como nos lo ha dicho el secretario municipal. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es mejorar el servicio, con más material, pero no podemos cambiar el contrato, porque son muchas las modificaciones que tendríamos que hacer y debemos esperar al pliego nuevo. En breves días empezaremos con un servicio de recogida de cartón para recoger puerta a puerta en los comercios e insistir en la limpieza de las vías y contenedores, con algún recurso adicional”.

-Más de dos años para poner la primera piedra en la piscina cubierta, su gran reclamo electoral, y todavía no se ha hecho ni la cata. ¿Qué pasa?

“Sigue siendo nuestro gran objetivo. Lo que sucede es que falta el informe jurídico para poder aprobar el contrato, pendiente de una consulta al Estado que no es concluyente hasta que se resuelva la denuncia de Syocsa, la empresa que perdió el concurso, una vez que hemos ganado el contencioso al Colegio de Arquitectos”.

-¿Tiene miedo de que la empresa concesionaria de la piscina pueda denunciarles?

“El Ayuntamiento tiene derechos y deberes, y la empresa concesionaria también. Yo de momento no lo sé, pero confío en que se resuelva, porque el Ayuntamiento quiere cumplir el contrato, pero siempre con un informe jurídico favorable, que ahora no lo tenemos por escrito”.

-Al menos en su mandato se ha estrenado el Ctcan.

“Allí tenemos a la Agencia de Desarrollo Local y ahora mismo, pendiente de las alegaciones, ya tenemos aprobado el reglamento; eso nos servirá para darle el gran impulso que esperamos como nicho de nuevas empresas”.

-Usted no escondió su apoyo a Susana Díaz; sin embargo, está muy bien vista entre los sanchistas como para asumir un cargo orgánico importante a nivel regional o insular. ¿Se lo han propuesto?

“Usted sabe más que yo. Yo estoy al servicio del partido. Mi compromiso claro es el PSOE y sobre todo con mi pueblo, Candelaria. Confío en que la sociedad vuelva a identificarse mayoritariamente con el proyecto socialista, porque si logramos sacar 11 millones de votos y ahora tenemos cinco, es que algo mal habremos hecho. Mi secretario nacional es Pedro Sánchez y mi secretario regional será Ángel Víctor Torres. Yo no comulgo con familias o escisiones, porque si seguimos así, el partido irá a la deriva. Si no entendemos eso los socialistas, tenderemos a la desaparición”.

“La partida de Fiestas quedó exigua después de los Carnavales”

“La Virgen es un elemento muy importante para Candelaria, un elemento de cohesión y un reclamo para el turismo y para las visitas de muchos tinerfeños y canarios, que repercute de manera determinante en nuestra economía”, afirma la alcaldesa de la Villa Marina, a escasos días de que empiecen las fiestas de la Patrona de Canarias.

Brito considera fundamental “mejorar el entorno de la Basílica, con esa rehabilitación propuesta desde hace años por el Cabildo, así como el camino de la Virgen por las medianías, como ya se ha hecho en Barranco Hondo, y estamos pendiente de actuar en Igueste”. La alcaldesa recuerda que “estamos limpiando el camino del peregrino que pasa junto a la autopista”, y detalla, eso sí, que “estará prohibido transitar por ahí”, pese a que se denomine el camino del peregrino, una vía que se realizó con la ampliación de la TF-1.

Mari Brito indica que la Concejalía de Fiestas dispondrá, como el año pasado, de 12.000 euros del Gobierno de Canarias y 50.000 del Cabildo para hacer frente a los diferentes actos, después de que “las partidas de fiestas quedaran exiguas, sufriendo un decremento con los actos de primero de año y los Carnavales”, cuando dirigía la concejalía el nacionalista Juan Carlos Armas, quien se ha mostrado molesto por la supresión del Festival de Candelaria y de la gala de Romera Mayor de Canarias. “Hemos considerado que esos dos formatos sobraban; no veíamos que la elección de romera fuera un máximo exponente de la identidad canaria y hemos preferido actuaciones como la de Rosana y Celso Albelo”.