El Govern da por cerrada la mediación de Eulen y confía en que la plantilla ratifique su propuesta

El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha afirmado que el Govern da por terminada la mediación entre el comité de huelga y la dirección de Eulen para resolver el conflicto laboral en el Aeropuerto de El Prat, ya que ha confiado en que la plantilla ratificará en la asamblea convocada para el jueves la propuesta presentada por la Generalitat.

En declaraciones a los medios tras la cuarta reunión de mediación, Ginesta ha señalado que a lo largo de la tarde de este martes se han introducido “mejoras” a la propuesta presentada al mediodía por parte del Govern para reconocer algunas de las peticiones de los trabajadores, por lo que se ha mostrado optimista de cara a que pueda ser ratificada por la plantilla.

Ha detallado que Aena ha expresado su voluntad de mantener en futuras licitaciones las condiciones de trabajo y los complementos salariales que quedarán detallados en el acta de resolución de conflicto, ya que el contrato de Eulen finaliza a mediados del año que viene.

En concreto, Aena -representada por la directora del Aeropuerto de Barcelona, Sonia Corrochano- se ha comprometido a que, en caso de nuevo licitador, las condiciones laborales en las que se presta el servicio se garantizarán y que las condiciones retributivas no empeorarán respecto a lo que fija la propuesta de mediación.

Ha explicado que este punto no se puede introducir en el acta de resolución de conflicto, pero que Aena enviará este miércoles a la Conselleria de Trabajo un documento con estos compromisos, para que la Generalitat pueda dar fe ante el comité de huelga y lo pueda presentar a la asamblea del jueves.

Ginesta ha señalado que, en caso de ratificarse la propuesta en asamblea, se registraría el escrito de resolución de conflicto y se desconvocarían las huelgas, a la vez que la empresa retiraría la demanda contra el comité de huelga por considerar los paros ilegales y abusivos, y también las sanciones impuestas a los trabajadores por las colas en los filtros de seguridad.

“Somos tan optimistas de que la propuesta es buena e interesante para todas las partes que no queremos pensar que no pueda ser ratificada por la asamblea”, ha sostenido Ginesta, que ha añadido que, en caso de que no sea aprobada por la plantilla, las negociaciones con la mediación de la Generalitat se retomarían el mismo jueves por la tarde.

DETALLES DE LA PROPUESTA

La propuesta que la Conselleria de Trabajo de la Generalitat ha presentado este martes a Eulen y sus trabajadores pasa por incorporar un complemento salarial de 200 euros a todos los empleados, una cifra a medio camino entre los 350 que pide el comité de huelga y los 155 que había puesto como límite la dirección de la empresa, que finalmente ha aceptado la propuesta de mediación.

Fuentes del comité de huelga han detallado que los 200 euros de incremento sólo los recibirán los nuevos trabajadores –incorporados en junio–, ya que, para los más antiguos, el incremento será de 100 euros porque se absorberá el complemento de 100 que ya cobran.

El pacto de mediación propuesto también incorpora un quinto vigilante de seguridad por filtro, que estaría disponible de marzo a octubre, y se sumaría a los 17 filtros disponibles actualmente y a los tres turnos laborales actuales.

La propuesta añade también una bolsa de 25 personas que tomarían el relevo de la plantilla de los controles de seguridad siempre que deban ausentarse de su puesto, con unas nuevas incorporaciones que totalizarían 76 personas, cifra a medio camino entre la del personal nuevo exigido por el comité de huelga (100) y la propuesta inicial de Eulen (21).

POSTURA DEL COMITÉ DE HUELGA

El asesor del comité de huelga, Joan Carles Giménez, ha afirmado que la posición de dicho comité es contraria a la propuesta presentada por el Govern, ya que considera insuficientes los 200 euros de incremento salarial, mientras que sí que ven positivos los cambios organizativos.

Ha explicado que los miembros del comité de huelga están comunicando su rechazo a la propuesta a los trabajadores a través de Whatsapp y que las respuestas que están recibiendo son, en su mayoría, también contrarias al acuerdo, pero ha subrayado que la decisión se tomará el jueves en asamblea.