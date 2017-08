Graban a una mujer pegando y mordiendo a su perro en el metro de Toronto

Un usuario del metro de Toronto filmó este viernes a una mujer discutiendo con su perro, al que llegó a pegar y morder ante la mirada estupefacta de los demás viajeros, según informa Metro. Trastorno de una mujer discutiendo con, golpear e incluso morder a un perro ha surgido en línea.

Afortunadamente, no pasa mucho tiempo hasta que otro pasajero interviene diciéndole que “deje de golpear a su perro”. La mujer parece no entender qué está haciendo mal, pues le responde “¿de qué estás hablando?”. La situación llegó al punto de que otros pasajeros informaron de lo que estaba ocurriendo al revisor, que la escolta fuera del metro. La mujer no ha sido identificada y se desconoce si ha sido denunciada a la policía.