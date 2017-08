El Haris no volverá a jugar en Europa hasta que las instituciones se involucren más

Tras una magistral temporada 2016-2017, el Club Voleibol Fígaro Peluqueros Haris debe dar un paso atrás para rearmarse. Su participación en la Copa Challenge europea ha sido una rémora importante para las arcas del club y casi ha puesto en peligro el proyecto deportivo.

Las vigentes campeonas de la Copa de la Reina y la Supercopa mantienen parte de la base de la plantilla del año pasado, con la opuesta Patricia Suárez, la líbero Laura Naranjo, la atacante Daniele Batista, la colocadora Cristina Sanz y las tinerfeñas Nuria Melián y Andrea Marrero; mientras que han apostado por las incorporaciones de la central Mame Diouf, la veteranía y experiencia de la también central Marisa Fernández y la receptora Natalia Kvas, a las que se suman las juveniles Alejandra Álvarez y Sofía Tummino.

El presidente y entrenador del CV Haris, David Martín, no quiere hablar de una temporada de transición y aspira a luchar por finalizar entre los cuatro primeros puestos de la Superliga. “La temporada será totalmente nueva, pero nos planteamos tratar de seguir en la estela de los buenos resultados. Lo cierto es que vamos a empezar de cero y sabemos que muchos rivales se están reforzando bien, por lo que la Liga será muy competitiva y lo tendremos más difícil el clasificarnos para Copa. Lo más importante es que mantenemos el bloque y hemos hecho unos buenos fichajes, por lo que esperamos seguir ofreciendo más alegrías que tristezas a la afición”.

La temporada pasada fue espectacular en el plano deportivo, con dos títulos como la Supercopa y la Copa de la Reina, lo que hará que no repetir esos éxitos pueda parecer una decepción. “El curso anterior sacamos un 9 y nos faltaron pocas décimas para la matrícula de honor. Al ser una temporada nueva, partimos de cero y esperamos darle muchas alegrías a la afición. Vamos a disputar tres competiciones, la Supercopa, la Superliga y la Copa de la Reina (si logra la clasificación). La tercera temporada en la Superliga comenzará el 7 de octubre con un derbi ante el Arona, mientras que al día siguiente afrontaremos el partido de ida de la Supercopa ante un reforzado Arluy Logroño (la vuelta será el 12 de noviembre). Espero plantarles batalla, será complicado ganarles, pero no imposible”.

Este año, el CV Haris no participará en Europa por motivos económicos. “Descartamos estar en las competiciones europeas. Fue un gran desembolso económico para el club e incluso si hubiéramos superado una ronda más, no sé si hubiéramos acabado la Superliga. Y además, en las bases de las subvenciones de los organismos canarios, o no lo tienen contemplado o ponderan muy bajo jugar competiciones europeas”. “Por este motivo -argumentó-, hasta que no cambien las bases, el CV Haris no volverá a competir en Europa si se gana este derecho en la cancha. La participación en la Copa Challenge nos ha supuesto un déficit en el club que, si lo hubiéramos tenido ahora para fichar, nos hubiera permitido hacer un equipo para plantar cara al Logroño”.



“Por encima de todo somos un equipo”

Sin embargo, Martín espera que “el equipo y los refuerzos respondan y que las jugadoras más veteranas tiren de él, pues tendrán la mayor responsabilidad. Todas las jugadoras serán importantes, tanto en defensa como en ataque. Lo que nos ha dado resultado estos años es que somos un equipo y no dependemos de una sola jugadora. Mantenemos nuestro fuerte, que es la recepción y la defensa, además de seguir con un buen potencial en ataque”, finalizó el presidente del Haris.