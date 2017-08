Un hombre ataca a dos policías en Londres

Un hombre ha sido detenido en Londres tras herir de carácter leve a dos agentes de Policía británica con un cuchillo en las inmediaciones del palacio de Buckingham, según han informado las fuerzas de seguridad.

“Un individuo fue detenido por las fuerzas de seguridad en torno a las 20.35 horas en la alameda de The Mall, enfrente del palacio de Buckingham“, según el comunicado oficial.

“Durante la detención, dos agentes de policía, ambos hombres, sufrieron heridas leves en sus brazos”, de acuerdo con la nota.

El agresor ha sido detenido y acusado de agresión a la Policía. De momento no se han dado más detalles sobre la naturaleza del ataque.

((INFORMACIÓN EN DESARROLLO))

Two police officers suffered minor injuries during the course of detaining the man

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 25 de agosto de 2017