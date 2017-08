Iba camino de Londres, se durmió, y llegó a Las Vegas (EE.UU.)

Samuel Jankowsky, británico de 29 años, subía a un avión en Alemania para volver a Londres. Según relata el Daily Mail, aunque le pareció raro que el avión fuera tan “grande para un vuelo tan corto”, estaba tan cansado que prefirió no pensarlo mucho y se durmió nada más sentarse en su asiento. Al despertarse había atravesado el Atlántico y todo Estados Unidos: aterrizó en Las Vegas.

Las autoridades estadounidenses no se lo tomaron muy bien. “Me trataron como un criminal común. Incluso me encerraron en una pequeña celda y me registraron”, cuenta él mismo.

Al final todo quedó en la anécdota de su vida. Pudo reunirse con su hermana dos días más tarde quien “se partió de la risa durante 10 minutos”, recuerda. A su juicio, “podrían rodar una película” sobre lo que le pasó.