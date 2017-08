Impresionante edición del Audi Golf Night by Mahou & Lopesan

Exitazo. Audi Golf Night by Mahou & Lopesan volvió a superar las expectativas un año más en Maspalomas Golf. Cerca de 1.000 personas disfrutaron el pasado viernes de todas y cada una de las sorpresas que la organización de este evento tenía preparadas para los invitados.

La exquisita decoración boho chic de Maspalomas Golf no dejó a nadie indiferente: atrapa sueños, tepees, cactus y plumas inundaron los rincones de un campo que, una edición más, volvió a transformarse para sorpresa de los asistentes.

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan ofreció el único torneo de golf nocturno de Canarias con más de 100 jugadores que disfrutaron de su deporte favorito en seis originales hoyos. Música, comida y espectáculo acompañaron a los deportistas en sus golpes bajo la luz de la luna.

El market gastronómico de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan, volvió a reunir a los mejores restaurantes de la Isla, que ofrecieron sus degustaciones estrella para deleitar hasta el paladar más exquisito: Restaurante Arena, Restaurante Embarcadero, Restaurante El Asador Argentino, Restaurante Rías Bajas, Restaurante Bienmesabe, Restaurante Manso, Restaurante 200 gramos Burger & Beverage, Restaurante Café del Mar Meloneras, Restaurante 360º, Restaurante Que Leche, Restaurante La Barra / Brasserie by Traddiction, Restaurante Plaza Mayor, Restaurante El Churrasco, Restaurante Mr Kale, Restaurante Summum, Restaurante Nomiya, Restaurante La Palmera del Sur, Restaurante La Bahía del Pajar, Restaurante Gorbea, Restaurante Tu Tiempo Your time, Restaurante La Aquarela, Catering La Vaquita, Catering Vintia, Restaurante Julián Martín Mesa Socorro y Tres Delirium Mesa Socorro, La Fábrica de Praliné, Parrilla y Street Ice Rolls. Todos ellos acompañados de un fantástico maridaje de cerveza a cargo de Mahou. Este año el market contó con la presencia del ganador de Masterchef 2017, Jorge Brazalez y a la finalista Miriam Miri Pérez.

El sorprendente hoyo Audi dio la bienvenida a todas las personas que se acercaron para fotografiarse e inmortalizar el momento, además de conocer en primicia el nuevo Audi TT RS, uno de los modelos deportivos más deseados por los amantes del motor, que esconde 400 CV de potencia bajo su carrocería.

La reconocida presentadora Pilar Rumeu fue la maestra de ceremonias de los actos de agradecimiento y la entrega de trofeos del torneo de golf. La nueva incorporación este año de Guess al evento, fue una de las colaboraciones más glamurosas de la noche, pues la prestigiosa firma de ropa, se encargó de vestir a la presentadora quien puso el toque de distinción en un espectacular escenario.

Parte de la recaudación de la noche irá destinada a la obra social de Nuevo Futuro en beneficio de los pequeños más desfavorecidos. Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año, gracias a la magia que se transmite en cada detalle.

La cantante Marta Sánchez y los cocineros Jorge Brazalez y Miriam Miri Pérez, entre los invitados

El escenario Audi recibió a la artista Marta Sánchez que hizo vibrar a los asistentes que corearon sus grandes éxitos. Lopesan participó en la fiesta más esperada del verano con la mejor música de la mano del Dj Valdi, del programa El Hormiguero. El ganador de Masterchef 2017, Jorge Brazalez, y la finalista Miri Pérez derrocharon su simpatía.