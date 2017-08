Toda la oposición presenta una censura contra Francis González (CC)

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos presentaron ayer una moción de censura para desbancar del sillón de la Alcaldía al nacionalista Francis González, que gobierna en minoría con siete concejales contra los 14 que suman el PSOE, PP, Somos Icodenses y Ciudadanos.

Esta posibilidad se bajara desde comienzos del mandato pero finalmente ha sido este miércoles cuando se ha materializado, avalada por la firma de los cuatro concejales del PP, los 4 de SI (Nueva Canarias), el de C’s y tres de los cinco ediles del PSOE. Los dos socialistas que no apoyaron la iniciativa son la portavoz municipal, María del Cristo Luis, y su compañero José Alberto de León, aunque ello no supone que no respalden en el pleno la investidura del portavoz de SI, Moncho León, como nuevo alcalde, si finalmente sale adelante la propuesta.

La moción se registró a las 10.00 horas en el Consistorio por parte de este último, y sus homólogos de PP y C’s, Isabel García y José Domingo Alonso, respectivamente, y el concejal socialista y secretario general del partido en la ciudad del Drago, Ramón Luis Socas, tal y como confirmaron a este periódico. No obstante, no quisieron explicar los motivos que les llevó a tomar esta decisión dado que éstos se darán a conocer hoy durante una rueda de prensa. Tampoco se refirieron a los dos ediles del PSOE que no quisieron secundarla. No obstante, en diversas oportunidades criticaron la situación de “ingobernabilidad” que vive el municipio y la actitud de González, cuya acción de gobierno “es perjudicial” para los vecinos.

Francis González también optó por no pronunciarse sobre este asunto aunque fuentes municipales apuntaron que sigue trabajando “con total normalidad” y ayer recibió a todos los vecinos que tenía citados.

Tras corroborar la autenticidad de las firmas, la secretaria municipal procedió a diligenciar el escrito y según la nueva electoral, también debe fijar la fecha de la sesión plenaria, que si no hay cambios de último momento se celebrará el 12 de agosto a las 11.00 horas, confirmó a este periódico el secretario insular del PP, Pedro Suárez.

La posibilidad de una moción de censura contra el actual alcalde se ha barajado en más de una ocasión pero finalmente ha sido este miércoles cuando se ha materializado, como adelantó el periódico digital Ycoden Daute.

Inicio de las conversaciones

Las conversaciones entre los cuatro grupos se iniciaron en 2016 aunque no expresamente con este propósito sino para hablar de diferentes asuntos relacionados con el municipio y la forma de gobernar del alcalde, a quien le reconocen el mérito de haberlos unido, y hacerlos “más fuertes”, como declararon sus portavoces a Diario de Avisos en el mes de abril.

Los encuentros se volvieron más frecuentes tras la aprobación del presupuesto en abril de este año. Una cuenta que, curiosamente, fue elaborada por CC, incluyó una enmienda conjunta de la oposición y salió adelante con los votos de esta última y la abstención de los nacionalistas.

Este hecho fue el detonante para tomar una decisión y hacer ver al PSOE (inicialmente “dudoso”), PP, Somos Icodenses y C’s que si eran capaces de ponerse de acuerdo para confeccionar un documento tan importante que después gestionara CC, no era inviable un cambio de gobierno en el Ayuntamiento.

No obstante, todos los miembros de la oposición siempre coincidieron en que una moción de censura no era una alternativa fácil y por lo tanto, requería de un análisis profundo además de ponerse de acuerdo tanto en los aspectos generales como en los más cotidianos, dado que además es una propuesta presentada por cuatro partidos políticos diferentes.

El PSOE fue la segunda fuerza política en las últimas elecciones mientras que SI y el PP obtuvieron cuatro ediles cada uno. De tener en cuenta el número de votos conseguidos en 2015, le corresponde al primero asumir la Alcaldía. Sin embargo, la decisión de que el nuevo alcalde sea el cabeza de lista de SI fue adoptada por todos los grupos y se contempla desde el inicio de las negociaciones. De hecho, en diversas oportunidades insistieron en que la Alcaldía no era para quien más representación tuviera sino que había que analizar también otros factores.

Un bastión socialista

Icod de los Vinos es el corazón de la comarca noroeste de la Isla y desde el comienzo de la democracia fue un bastión socialista. El puntapié inicial lo dio Carmelo Quintero, quien tras formar parte de la Asamblea Icodense (1979-1983) pasó a integrar el PSOE, partido con el que gobernó durante dos mandatos, desde 1983 hasta 1991. Su precursor fue Juan José Dorta, quien se mantuvo en el cargo durante 16 años pero en el año 2007 fue desbancado por el nacionalista Diego Afonso, quien fue alcalde gracias al apoyo del PP. Cuatro años después el PSOE volvió al Ayuntamiento gracias al gobierno en minoría de Juan José Dorta, quien volvió a ser desplazado por el actual alcalde. Si finalmente prospera la censura el PSOE volverá a recuperar su feudo aunque en esta ocasión será compartido con otras fuerzas.

CC, el primer partido en reaccionar, confía en que el PP desautorice el acuerdo

Coalición Canaria (CC) fue la primera fuerza política en reaccionar ante la noticia de la moción de censura. Apenas unas horas después, el secretario general de los nacionalistas envió un comunicado en el que confió que el PP a través de su Secretaria General, María Dolores de Cospedal, “desautorice el acuerdo presentado por toda la oposición para gobernar en el ayuntamiento de Icod de los Vinos”.

En la formación nacionalista existe “total certeza en la palabra y el compromiso del PP, con quien hemos suscrito un acuerdo de estabilidad sobre asuntos de vital importancia para Canarias y para España”, recuerda Barragán.

Asimismo, CC entiende que las razones que esgrimen los partidos que respaldan la iniciativa, que aseguran que se gobierna de forma incorrecta el municipio y que CC utiliza recursos públicos para hacer campaña mientras el pueblo está en declive, “son inciertas y no se ajustan a la realidad que Icod, que cuenta con una gestión impecable de la mano de, Francis González”, añade su secretario insular, Francisco Linares.

El PSOE también expuso su posición en un escrito mediante el cual el presidente de la Gestora de Canarias, José Miguel Fraga, señala que el “proceso de regeneración y de democracia viene gestándose desde hace meses y ahora culmina con la presentación de la moción de censura”. Además, añade que la Asamblea Local de Icod de los Vinos votó unánimemente a favor de la propuesta como “ejercicio de responsabilidad ante el desgobierno que vive el Ayuntamiento”.