Javier Carballo protagoniza la noche electrónica de Sigan Bailando

El nombre de Javier Carballo está íntimamente ligado al de la gestación y alicatamiento de la mejor música electrónica underground en Canarias y, por ende, de España y el mundo. Desde hace más de 20 años su nombre es sinónimo de energía; de música de baile clandestina de alta calidad; de house technificado o de techno ajausado; de mistérico, sensual y oscuro deep; de contrastada profesionalidad y prolífica actividad, de independencia estética y ética y, sobre todo, de devoción por los sonidos que incitan al movimiento, a la cadencia… en definitiva… al baile. Este jueves, 30 de agosto, el tinerfeño afincado en Londres regresa a la Isla para ofrecer una sesión exclusiva en el Berlín 89 bajo el sello de la productora Sigan Bailando.

Como dj, Javier Carballo lleva dos décadas paseando su maleta de vinilos por las mejores cabinas, clubs y festivales nacionales e internacionales. Durante el 2016 disfrutó de su primer tour por América Central y Estados Unidos y ha actuado tres años consecutivos en el BPM mexicano. Su fichaje por la prestigiosa agencia neoyorquina The Arcana ha sido clave en esta progresiva expansión “por las américas”. En estos momentos Javier Carballo forma parte del roster Vatos Locos de Héctor y en abril de 2017 se estrenó con la marca londinense Fuse en tres fechas únicas de Infuse en la capital inglesa.

En 2009 y durante un largo trayecto deslumbrando a todo el panorama electrónico como dj -su elegancia, potencia, carisma, versatilidad y especial sentido conceptual de la sesión diyeística lo ubican en el top de los selectores españoles- Javier Carballo se sumergió en las lides de la producción. Pronto comenzó a publicar sus propios temas en sellos foráneos y a remixear para artistas internacionales. Un año más tarde, y como producto de una evolución natural y sin colisiones, creó su propio label Overal Music, junto a su productor y colega Hanfry Martínez, que después apostaría por una serie muy especial y limitada solo dedicada al vinilo: Overall Music Limited 12″. A través del mismo vienen mostrando al mundo su particular visión de lo que es el techno y el house underground -contando con colaboradores de lujo como son John Dimas, Livio & Roby, Lopaski, MP, Dj Jes, etc. y mostrando, además, un apoyo incondicional hacia la emergente escena clubby isleña como si de unos modernos mecenas se tratara. Sus tracks y remixes han sido publicados recientemente por sellos como Vatos Locos, Overall Music, One Records, Tabla Records, Drumma, etc.

Además, como promotor cuenta con productora propia: Under Your Seat. A través de la misma han gestionado la programación del club Velvet de Gran Canaria, del Rebel Electronic Dance Club, del Discontrol Fest y de las actuales ‘Sound Gardens’ una serie de fiestas al aire libre con djs internacionales de renombre.