La oposición arrebata el bastón de mando a CC en Icod

osé Ramón León, de Somos Icodenses-NC, candidato expuesto en la moción de censura interpuesta por la oposición del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife) contra el alcalde, Francisco González (CC), se ha proclamado primer edil del municipio tras salir adelante la propuesta.

La moción de censura que presentó el PSOE el 2 de agosto, con el apoyo de PP, Ciudadanos (Cs) y Somos Icodenses-NC, ha salido adelante este jueves con el voto de 12 concejales a favor y 7 en contra durante un pleno extraordinario, por lo que CC pierde uno de los municipios en los que gobernaba desde las últimas elecciones.

Entre los argumentos recogidos en la moción de censura, la oposición expone que tras dos años de gobierno de Coalición Canaria (CC), González no ha realizado “ninguno” de los ruegos que se le pidió en su toma de gobierno cuando, apuntan, tras dejar gobernar al partido con más votos, se le pidió transparencia, no ocultar información o no poner cortapisas, algo que desde la oposición se considera que no se ha hecho efectivo.

Además, acusan a González de “prepotencia”, así como de una “nula” transparencia en la gestión al frente de la Alcaldía o de “exhibicionismo” tanto de él como de su equipo. Asimismo, le reprochan haber impedido la votación para la liberalización de los concejales o la “sorprendente” abstención en la votación de los presupuestos de 2017 que, dicen, salió adelante con los votos de la oposición.

POLÍTICA CON “FINES PARTIDISTAS” Y DE “VIEJA POLÍTICA”

Por su parte, León que ha intervenido, entre los aplausos de compañeros, si bien después ha tenido que escuchar los reproches de sus contrarios, acusó a González de utilizar la Alcaldía con “fines partidistas” y de hacer “conflictos” por temas “banales”. También le reprochó “suciedad y deterioro” del municipio.

Añadió que el “único responsable” de estar ante esta moción de censura es él –González–, al que ha reprochado en varias ocasiones su actitud.

Al respecto, el hasta ahora alcalde de Icod de los Vinos, Francisco González, señaló que el intento de sacar adelante la moción de censura “no tiene nada que ver” con su actitud. Agregó que él ha hablado siempre de forma “clara” por los ciudadanos y se vanaglorió de que cuenta con el apoyo de sus concejales, todo ello bajo los aplausos de los suyos.

Además, reprochó a León de hacer “vieja política” y calificó de “inmoral” la moción de censura porque “adolece”, dijo, de ética y de no tener fundamento. Asimismo, acusó de “actitud maliavélica” a los concejales de la oposición por presentar la moción de censura un 2 de agosto. Añadió que ha luchado por el anillo insular y por le hospital, al tiempo que se ha defendido diciendo que en dos años “es difícil” resolver cuestiones ancladas.

Por su parte, el representante de Cs, José Domingo Alonso, ha defendido el apoyo de su partido a la moción para que se produzca el “cambio en la forma de gestionar” y una “regeneración política”.

José Ramón León, que ha vuelto a intervenir como portavoz de Somos Icodenses, dijo que los integrantes de su formación apoyan la moción salvo excepciones y justificó que la mayoría de los salientes han esgrimido razones “particulares”. Para León apoyar la moción “es un acto responsable”.

Por su parte, la portavoz del PP en el municipio, Isabel García, ha hecho una crítica en la línea de Cs y Somos Icodenses para justificar el apoyo a esta moción, todo ello para “construir un Icod mejor” y pidió a CC que desde la oposición continúe trabajando por el municipio.

Así, el portavoz del PSOE en el municipio, Ramón Socas, también ha esgrimido los argumentos del resto de los compañeros e incidió en que el actual alcalde ha sido “desleal” con la oposición, además de llamar “inmaduros” a CC por intentar que el PP no apoye la moción de censura.

Finalmente, González que volvió a intervenir como portavoz de CC en Icod, indicó que su formación “no es culpable” de todo y aseguró sentirse orgulloso por lo realizado en estos dos años. Agregó que hay gente “detrás de esta moción” que no son del municipio. Por último, mostró su compromiso con el pueblo.

El pleno extraordinario ha concluido con la toma del bastón de mando por parte de José Ramón León.