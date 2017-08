La alcaldesa no renuncia “a priori” a la creación de Aridane Golf

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, celebra que el Cabildo haya tomado la decisión de contratar las normas del Espacio Natural de Tamanca, que serán las que definan si es o no viable la construcción del polémico campo de golf en este espacio protegido. “Nosotros no vamos a autolesionarnos, diciendo no a priori a una infraestructura turística como es el campo de golf en el municipio”, comentó la regidora del Partido Popular (PP), quien subrayó que, “en cualquier caso, tendrán que ser las normas del espacio las que lo determinen”.

Noelia García concretó que ahora tendrán que ser los especialistas contratados los que determinen si existe la posibilidad de un campo de golf y en qué condiciones, o si no se puede ejecutar porque es incompatible este uso con los valores naturales del espacio. “Pero hay que definirlo, porque lo que no se puede es seguir postergando la espera de una serie de inversores que llevan más de veinte años pendientes de este proyecto”.

La alcaldesa recordó que Aridane Golf estaba contemplado en el Plan General de Ordenación del municipio, cuya redacción se encargó recientemente después de que fuera anulado por la Justicia, debido a las reclamaciones por las plantas de asfalto.

Recordó además que el grupo Popular en el Cabildo presentó una moción para que se encargara la redacción de este documento, que es capital para despejar el futuro de este espacio y la inseguridad que genera su falta de regulación, una vez que las competencias sobre los espacios naturales protegidos ha pasado a manos del Cabildo.

En esta línea, García Leal indicó que le había trasladado al presidente del Cabildo que tenía costancia de que desde la Unión Europea estaban “ojo avizor” de la situación de los tres espacios naturales del municipio que carecen de una normativa que regule su uso, que son, junto con Tamanca, Volcanes de Aridane, cuya redacción también acaba de encargar la Corporación insular, y El Remo.

Sobre este último caso, la alcaldesa considera que es “tanto o más urgente” que el de Tamanca porque se encuentra afectado un núcleo poblacional. De ahí que no comprenda que el Cabildo no le haya dado prioridad en la contratación de su plan especial, que inció el Gobierno de Canarias, pero que con el traspaso de competencias, ahora está en manos de la institución insular.

La alcladesa señaló que la voluntad del Gobierno municipal es que la trama urbana se vea excluida del espacio protegido, para que “los vecinos puedan tener todos sus derechos”. Una decisión que apoyó también el pleno del Cabildo en su momento a propuesta del PP. En El Remo existen cerca de 300 viviendas, que precisan de una solución urbana y la propuesta pasa porque se excluya del espacio natural. Llama la atención que El Remo es de los pocos espacios naturales de Canarias que no está dentro de la Red Natura 2000, lo que facilitaría esta tramitación.