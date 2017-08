En la ciudad se abandonan unos 20 perros diarios pero el 60% no es del municipio

El promedio de perros abandonados en el Puerto de la Cruz es de unos 20 diarios en lo que va de año, aunque el total todavía no se puede contabilizar. Sin embargo, el 60% de los animales que se encuentran en la calle no son del municipio sino que llegan de otros limítrofes. Mientras tanto, se intenta localizar a sus dueños aunque en ocasiones esta tarea no tiene éxito.

“Ha sido un verano bastante fuerte”, aseguró ayer la presidenta de Sociedad animal Portuense, Candy Raya, una entidad sin ánimo de lucro que atiende y recoge a las mascotas desprotegidas y abandonadas. Lo hizo durante la inauguración del Taoro Can, el primer parque canino de la ciudad, habilitado en la zona del Taoro y equipado con juegos específicos para que los animales puedan correr sin riesgos y sin molestar al resto de usuarios del parque.

Al acto asistieron el alcalde, Lope Afonso; el concejal delegado del área de protección a los animales, Víctor Cabo; y los ediles de Cultura y Patrimonio Histórico y Seguridad, Sandra Rodríguez y Pedro González, respectivamente.

Demanda ciudadana

El mandatario reconoció que la instalación “no es la meta” sino “el punto de salida” ya que se abrirán varias, fruto de una demanda ciudadana. El recinto supuso una inversión cercana a los 10.000 euros y aun le falta instalar tres papeleras y un pipican, una especie de váter para que los perros hagan sus necesidades.

El Taoro Can no tiene vallado ni tampoco normativas de uso, como otros parques de la comarca. “Confiamos en que los usuarios hagan un buen uso del lugar”, manifestó Víctor Cabo.

Candy Raya pidió más apoyos para el refugio que preside, ubicado en la Carretera del Este, en la zona de Martiánez, ya que inicialmente fue un lugar de paso pero que actualmente acoge a unos 57 perros. “En estos momentos se ha reiniciado un diálogo bastante bueno con el Ayuntamiento”, comentó, y confió en que continúe.

También solicitó “un poquito más de mano dura” para los dueños de las mascotas que hay en el Puerto de la Cruz sin identificar y que resulta indispensable para la realización de un censo de animales. En este sentido, Pedro González recordó que las sanciones a las que se enfrentan aquellas personas que no tienen debidamente identificadas a sus mascotas, llevan a una determinada raza sin correa o bozal, o pasean a los animales sin correa en lugares no habilitados para ello, van desde los 100 a los 1.500 euros en los casos más graves.