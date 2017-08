La competitividad del sector hotelero pasa por el control del Smart Data

Canarias es un destino líder en recepción de turistas. Así lo avalan las últimas estadísticas de llegadas y las previsiones para los próximos años. Sin embargo, aún son muchos los retos a los que se enfrenta un sector que pese a estar consolidado, necesita aumentar su competitividad. La información se convierte, en este escenario, en la gran baza que pueden jugar las empresas hoteleras instaladas en el Archipiélago.

Ante esta realidad, la empresa tecnológica Noray ha organizado varios workshops en distintas islas con la idea de dar a conocer a los responsables de las empresas turísticas las herramientas tecnológicas actuales y futuras que mejorarán su competitividad. Además, estas mesas de trabajo sirven como espacio para la reflexión sosegada, alejada del día a día, sobre la realidad turística canaria, el modelo de negocio a seguir y las tendencias internacionales. En estos encuentros participan, además de los directivos de Noray, representantes de las principales asociaciones hoteleras del Archipiélago, de las cátedras de turismo universitarias de las Islas o representantes de entidades de innovación. Los encuentros han tenido lugar en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

José Manuel Sola, Director de Desarrollo de Producto en Noray, explicó que, aunque el Big Data es importante, “lo crucial es el smart data y los dos deben confluir”. El experto insiste en que lo más esencial a la hora de poder tomar las decisiones estratégicas adecuadas en el ámbito empresarial está en cruzar adecuadamente los datos disponibles. “La tecnología debe ayudar a poder recoger los datos internos de manera cómoda y fiable. Es muy importante cruzar los datos, entre CRM, PMS, y las diferentes bases y fuentes”, afirma. Por ello es esencial “que los hoteles den un paso más y apuesten por cuadros de mando a tiempo real para poder tener el acceso a la información necesaria en el tiempo suficiente para reaccionar”.

En una organización hotelera hay datos que recibe personal de todo tipo, “desde los camareros al personal de mantenimiento, que tienen muchos datos y percepciones de los clientes y toda esa información se pierde diariamente por no darles las herramientas con las que poder comunicarlos”. José Manuel Sola insiste en que “una de las principales dificultades es que no se les inculca a los empleados la importancia de recoger datos de manera continua y transmitirlos”.

El sector hotelero es consciente de que la información que aportan sus clientes y los datos que provienen de las estadísticas regionales, nacionales e internacionales son esenciales para tomar decisiones y aumentar su facturación al tiempo que mejoran su eficacia. Sin embargo, la sensación entre los directivos de las principales cadenas y hoteles del sector es que no se utilizan adecuadamente o que, en ocasiones, son tantos datos que no hay manera de cruzarlos adecuadamente.

“Es fundamental que el hotelero tenga control sobre su cliente, y para ello es necesario ser dueño de los datos. No importa que se trate de una cadena, un resort o un pequeño hotel familiar porque la tecnología está ya para todos y es asequible”, destaca el director general de Noray, Bjorn Tronholm.

En estos encuentros Noray pudo reunir a representantes de las principales cadenas hoteleras que explicaron su experiencia. Por ejemplo, Francisco Pérez, directivo de Meliá Hotels International, opina que, en la actualidad, “estamos saturados de datos”. Muchos de los participantes insisten en que los datos que provienen de fuentes externas como estadísticas del sector o similares no les parecen siempre fiables. Es el caso de José Ramón Rodríguez, director del Hotel Andorra o de Efrén González, director de TI de Dreamplace Hotels & Resorts.

Uno de los puntos esenciales de un hotel es conocer bien la satisfacción del cliente. La consultora Leticia Dorta apunta que “el problema es que los hoteles más pequeños y familiares no tienen asesoramiento para saber qué datos son los importantes y cuáles no, y además no tienen un departamento específico para buscar y examinar la información y mucho menos tiempo por parte del resto de departamentos”.

Jose Arrocha del Gran Hotel Costa Teguise explica que lo habitual es que “cada departamento vaya a lo suyo y que no haya colaboración entre los distintos departamentos, por lo cual no se tiene la información correcta para la toma de decisiones”. Todos los participantes en los distintos encuentros insistieron en la importancia del control de Big Data y del trabajo en la nube para anticipar necesidades. Alguno de los participantes como Charlotte Abildtrup, de Atlantic Holiday, aportó que el trabajo en la nube es una gran ventaja para Canarias pues es una forma de solventar la “mala conectividad que tenemos”.

Los datos provenientes de manera directa de los clientes son clave para estas empresas. El problema está en cómo trasladar esas opiniones a datos medibles y, por tanto, a acciones. Por ejemplo, Anabel García, de H10, asegura que “los cuestionarios externos, como de redes sociales, no resultan tan fiables como los internos” y añade que “los datos de satisfacción deben salir de una mezcla y cruce de diferentes fuentes y herramientas”.

Noray, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Patronato de Turismo de Gran Canaria a través de la Cátedra de Turismo de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna con la Cátedra de Turismo ULL, la Asociación Nacional de Directores de Hoteles en Canarias, las Asociaciones de Directores de Hoteles Club Sur y SKAL GC, organizan esta primera ronda de Workshops de alto nivel que pretenden generar un debate en torno a la Monitorización de Datos en hoteles para la toma eficiente y consciente de decisiones.

La iniciativa en su conjunto está apoyada por las Asociaciones Hoteleras de las Islas (Ashotel, Asolan, FEHT Las Palmas y Asofuer) y cuenta además con la colaboración extra en Tenerife de FIT Canarias, Intech y GF-Tic de Grupo Fedola; en Lanzarote, de Arrecife Gran Hotel & Spa y Red CIDE Lanzarote; en Gran Canaria, de Hotel Lopesán Costa Meloneras Resort & Spa, Lopesán Hotel Group y SPEGC – Cabildo de Gran Canaria; y para terminar, en Fuerteventura, de Elba Palace Golf & Vital.