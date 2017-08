La costa y la mierda

Parece que no son microalgas, sino que es mierda. El otro día vi unas imágenes de un desagüe de aguas negras hacia el mar, en la zona de Las Galletas, que me dejaron helado. ¿Qué está pasando en las costas de Tenerife? ¿Qué ocurre con los emisarios submarinos? ¿Qué están haciendo el Gobierno y el Cabildo para preservar las condiciones sanitarias de la costa y librar a los bañistas de infecciones severas? ¿Serán utilizadas estas imágenes por los destinos rivales para demostrar que estamos nadando sobre un montón de mierda? El sector turístico es muy sensible, cualquier suceso lo puede desestabilizar y, desde luego, hoy las costas de la isla de Tenerife no son lo que se dice un ejemplo. Están invadidas por las aguas negras, no se sabe si por fallos en los emisarios, que se han quedado viejos, o por una falta total de vigilancia de las condiciones sanitarias de las urbanizaciones, por parte de la autoridad competente. Pero las imágenes que yo vi, porque un amigo me envió un video, son realmente bochornosas, asquerosas. Si las ve un turista, no vuelve. Pero parece como si no pasara nada, como si fuera la cosa más normal del mundo. Si no fuera por la prensa que lo ha denunciado -este periódico, el primero-, nadie haría nada; y dudo que, incluso tras las noticias publicadas, alguien haga algo. Estamos ante un problema sanitario gravísimo. Hay algunas antiguas urbanizaciones del sur y del norte de la isla que vierten directamente al mar. Yo no sé de dónde viene el chorro que baja permanentemente hacia el mar desde el acantilado de La Paz, en el Puerto de la Cruz. Y el video de Las Galletas sonroja. ¿Qué está pasando? Ustedes dirán, yo lo cuento porque es mi obligación.