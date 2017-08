La exconsejera Lorenzo se pondrá al frente de la oficina del Gobierno canario en Madrid

La hasta el pasado lunes consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Ejecutivo canario, María Teresa Lorenzo, quien presentó su renuncia ese día en el Consejo presidido por Fernando Clavijo, tiene ya, tras apenas unas horas de su cese en las Islas, nuevo destino en Madrid. Allí se pondrá al frente de la Delegación del Gobierno de Canarias. Lo adelantó ayer Lancelot TV, un medio de comunicación de la isla de la que es oriunda, Lanzarote, donde CC ha logrado mantener el control de la Consejería autonómica, ahora en manos de otro conejero: Isaac Castellano. Lorenzo ha aceptado el ofrecimiento de Clavijo para ser la responsable de esa oficina en la capital de España, que estará situada junto al Congreso de los Diputados. Desde allí su papel consistirá en dirigir una especie de miniembajada canaria estrechando lazos diplomáticos con las instituciones de la Unión Europea y con Venezuela, según destacó Lancelot TV.

Su dimisión como consejera estaba cantada desde hacía tiempo, y habían trascendido incluso diferencias suyas con Clavijo (al punto de que se daba por hecho que la destituiría), aunque públicamente se cuestionó su trabajo sobre todo por el descenso de público y las pérdidas de la última edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Al final, su salida del Gobierno se ha producido a petición propia. Lorenzo declaró el mismo día de su renuncia que tomó esa decisión tras sufrir “un fuerte desgaste físico y mental”, y trató de dar verosimilitud a su pretendida dimisión, asegurando que ya hacía dos meses había trasmitido por primera vez su solicitud de relevo para reubicarse en una posición más técnica, acorde con su perfil profesional y su experiencia.

“El fuerte desgaste al que me he visto sometida en los últimos meses, que ha llegado a afectarme física y personalmente, me lleva a insistir en mi anterior petición de dejar las competencias en el Gobierno”, aseveró.

La salida de Lorenzo del Ejecutivo monocolor de CC era un secreto a voces. Tanto sus diferencias con el presidente como cierto distanciamiento con los responsables de las viceconsejerías de Turismo y Cultura no hacían sino abundar en la hipótesis de su destitución. La renuncia del PP a implicarse en el Gobierno, que habría sido la mejor coartada, precipitó su inmolación adornada como voluntaria.