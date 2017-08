La Palma abre ‘la madre’ de todos los debates: el golf de Tamanca

La Palma ha abierto uno de los debates más enquistados y polémicos de las últimas décadas, la creación del Aridane Golf, con la contratación de la redacción del Plan Especial del Espacio Protegido de Tamanca, que determinara si es o no viable. Una papa caliente, que se ha ido posponiendo y que ha dividido a la sociedad, entre los más proteccionistas, que defienden la conservación integral del paraje natural, y quienes apuestan porque esta protección es compatible con un equipamiento de carácter deportivo, como un campo de golf en la zona (el primero que se proyectó en la Isla).

La redacción estará a cargo del arquitecto que realizó el Plan Territorial de Uso Turístico de La Palma, Félix Rodríguez de La Cruz, a quien el Cabildo le ha adjudicado el trabajo por un presupuesto de 59.000 euros. Cabe recordar que las reclamaciones judiciales realizadas por los ecologistas, llevó a que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de este Plan, incluidos los cinco campos de golf previstos, entre los que se encontraba el de Los Llanos de Aridane.

El consejero insular de Planificación Territorial, Gonzalo Pascual, señaló que después de 30 años, en los que “se ha mirado para otro lado, es hora de que afrontemos con madurez este debate necesario para la Isla”. Este espacio protegido abarca una franja en la ladera occidental de la dorsal Cumbre Vieja, con algo más de 2.000 hectáreas de terreno, entre los municipios de Fuencaliente, Los Llanos de Aridane y El Paso.

Pascual señaló que por haber aplazado este debate, ha estado condicionado el desarrollo de la actividad agrícola en esta zona, tradicionalmente vinculada al cultivo del viñedo, impidiendo la posibilidad de su crecimiento al no poder crearse pistas agrícolas, por ejemplo. Al igual que existen viviendas que no se han podido reformar por estar fuera de ordenación. Es decir, que esta regulación del Espacio Protegido de Tamanca va más allá del polémico campo de golf.

“Los problemas hay que afrontarlos y debemos ordenar y decidir si en un espacio natural puede o no ir un equipamiento deportivo; lo que no podemos hacer es seguir mirando hacia otro lado y aplazar este debate necesario para dentro de otros 20 años”, recalcó el consejero.

Pascual (PSOE) no quiso pronunciarse sobre si está o no a favor de que se autorice un campo de golf en Tamanca por su posición como consejero de Política Territorial. Si bien, lo que está claro es que en el seno del actual Gobierno insular, a priori, no hay consenso. Mientras que Coalición Canaria se ha mostrado a favor de la creación de Aridane Golf, el presidente insular, el socialista Anselmo Pestana, ha sido contrario a la construcción de este tipo de equipamientos en espacios protegidos.

Así las cosas, la apertura del debate de Tamanca hace prever no solo la generación de un debate social, en torno al modelo de desarrollo turístico de La Palma, sino también político. De hecho, la Corporación insular decidió dejar al margen de la revisión del Plan Insular este campo de golf, lo que ya provocó alguna polémica.

Uno de los grandes inconvenientes con el que va a tropezar la autorización del Aridane Golf en el plan especial es la presencia en esta zona del llamado Saltamontes de El Remo (Acrostira euphorbiae), una especie endémica y protegida. El Grupo de Investigaciones Entomológicas de Tenerife defendió recientemente que los estudios genéticos demuestran que este saltamontes “ha estado en Tamanca desde mucho antes del poblamiento humano de la Isla”.

El también conocido como cigarrón palo palmero es una especie “endémica de La Palma”, que tiene “una distribución muy limitada en el suroeste de la isla, siendo el Paisaje Protegido de Tamanca donde se encuentra la mayor parte de sus poblaciones”.