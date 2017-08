“Si a la larga un pacto de izquierdas no es posible, la sociedad vería positivo un acuerdo con el PP”

El diputado majorero Iñaki Lavandera se va de vacaciones con la incertidumbre de si continuará como portavoz del grupo del PSOE en el Parlamento canario, tras las primarias en las que los militantes han elegido nuevo secretario general a Ángel Víctor Torres. Antes de este paréntesis estival, confiesa que le hubiera gustado resolver la renovación del Consejo Rector de la RTVC. Critica al Gobierno de Clavijo por ser “clientelista, falto de transparencia y practicar el nepotismo”, y haber “traicionado” al PSOE con la Ley del Suelo. Lavandera desea un pacto de izquierdas para apear a CC del poder autonómico, pero reconoce que si no fuera posible tampoco tras las elecciones de 2019, “la sociedad vería positivo” un entendimiento entre PP y PSOE para garantizar la alternancia democrática en Canarias.

-Han llegado las vacaciones de verano. ¿Qué asuntos que han quedado pendientes se debieron haber solucionado ya?

“Hubiese sido deseable, y lo planteamos a los demás grupos, realizar determinadas mejoras técnicas en la Ley de la Radio Televisión Canaria, resolviendo además el asunto del Consejo Rector para cambiar a su presidente. Y también nos hubiese gustado que Coalición Canaria y el resto de los grupos en la Cámara hubiesen entendido la necesidad de abordar las políticas que necesitan afrontarse con urgencia, con instrumentos como la Ley de Crédito Extraordinario. Si bien algunos aspectos que hacían falta fueron introducidos en el texto que se aprobó, se ha perdido una oportunidad para plantear otras cuestiones”.

-¿Cuáles?

“Pues algunas que incluso habían sido aprobadas antes por unanimidad en el Parlamento, como, en política de vivienda, que llevamos años sin aumentar el parque público y había la oportunidad de adquirir promociones vacías de la época de la burbuja inmobiliaria; también se podía haber reactivado la carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud, para intentar acabar con la sangría de abandonos de profesionales de este servicio público sanitario”.

-Los socialistas han gobernado año y medio con CC, hasta que en diciembre todo se fue al garete, porque los expulsaron a ustedes a cuenta del Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Fdcan). ¿Cuándo vislumbró usted realmente que se iba a romper el pacto, que ya no había remedio?

“Cuando vi que no compartíamos prioridades. Y eso, unido a las formas de Clavijo y a su deriva insularista, acabaron por hacer incompatible un proyecto común entre ambos partidos. Pusimos sobre la mesa recuperar el Estado del bienestar dañado por un sistema de financiación autonómica que nos había perjudicado, por la crisis económica y la baja recaudación de impuestos, y cuando Canarias empezó a recuperar el ritmo económico, queríamos que los fondos fueran para revertir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en una comunidad autónoma que crece a un ritmo importante, pero con un empleo de muy baja calidad. Pues, en lugar de eso, CC impuso unas condiciones que hacían incompatible su proyecto con el PSOE, al primar políticas de carácter insular. Les importa más el reasfaltado de carreteras que los centros de salud”.

-¿Y cuál fue la mayor deslealtad que le reprocha usted a Clavijo y a CC mientras su partido gobernaba con ellos?

“Recuerdo momentos de tensión, como cuando públicamente Clavijo puso en entredicho la gestión económica de la sanidad, en manos de los socialistas, y quería un cierre presupuestario anticipado, un atropello a los usuarios del sistema sanitario público. Por eso pusimos entonces el grito en el cielo, porque no concebíamos que un presidente de Gobierno pudiera poner en riesgo la salud de los canarios paralizando programas de especialidades, pruebas diagnósticas u operaciones quirúrgicas, y todo por un afán economicista con visión neoliberal. CC no nos quería dar más recursos para gestionar la sanidad. Es decir, para desgastar al PSOE, por puro interés partidista, fue capaz de dañar un servicio tan importante para los canarios. Fue algo muy poco responsable”.

-¿Para usted da igual la CC de las islas orientales que la de las occidentales? ¿Hay algún matiz?

“Lo que puedo decir es que veo que CC ha vuelto a sus orígenes, o sea, a una amalgama de intereses insulares. Pero es evidente que el peso específico de sus políticas son lideradas, ejecutadas y pensadas por ATI, que ideológicamente es neoliberal y de derechas, y responde a los intereses de sectores concretos de la burguesía y empresariales”.

-Con la polémica Ley del Suelo, ¿se equivocó el PSOE al aprobar el proyecto legislativo en el Consejo de Gobierno que compartía con CC, sin debatirlo suficientemente en el partido e incluyendo aspectos que luego quería que se cambiaran durante el trámite parlamentario?

“En mi partido sí hubo debate, se mantuvieron reuniones técnicas y políticas, y estuvimos de acuerdo siempre en que a Canarias le hacía falta una revisión de la legislación en esta materia, porque la necesidad de simplificar legislativamente lo compartíamos como necesario. Pero lo que nunca entendimos ni esperábamos fue la deslealtad de CC en los diferentes acuerdos que habíamos tomado para respetar el que existiese un órgano ambiental común para todos los instrumentos de planeamiento estratégico. CC no cumplió su palabra y se escoró más hacia los planteamientos que defendió el PP. No creo que se equivocaran los consejeros socialistas en el Consejo de Gobierno, sino que CC les traicionó luego”.

-Roto ya el pacto regional entre CC y PSOE, ¿en algún momento hubiera sido posible o deseable uno entre ustedes y el PP para apear del poder a CC? ¿Lo es posible aún?

“No ha sido posible porque en el PP nunca hubo predisposición y los hechos lo han demostrado. Lo que yo considero deseable es un Gobierno progresista en Canarias, en el que CC no participara, para oxigenar un poco la política en las Islas. En esta legislatura está difícil esa posibilidad, pero en la próxima es deseable. Llegado el caso, si ese Gobierno entre fuerzas progresistas no es posible ni en esta ni en la próxima legislatura, hay muchas personas que tanto en el PSOE como en el PP entienden que, al igual que se hizo en el País Vasco, debería haber un ejercicio de generosidad y de altura de miras para que la alternancia en el Gobierno de Canarias sea posible, tras un cuarto de siglo con CC gobernando. Creo que la sociedad canaria lo vería como algo positivo”.

-Y tras la ruptura del pacto en el Gobierno canario con CC, ¿en algún momento alguien en su partido le planteó seriamente volver a pactar con Clavijo?

“De forma oficial nadie del PSOE llegó a planteármelo”.

-Y en estas llegamos a la ruptura de las negociaciones entre CC y PP. Dice Ana Oramas que fue el PP de Gran Canaria el que no quiso las áreas que planteaba el presidente de los populares de las Islas, Asier Antona, y que por eso no hubo pacto, Y dice Antona que la culpa fue solo de CC, pues no soltaba las áreas que pedía el PP por sus exquisitos equilibrios insulares. ¿A quién le da la razón?

“Yo no estaba en esa negociación. Pero lo de Ana Oramas parece una contraargumentación a lo dicho por Antona. Pero conociendo la soberbia a la hora de negociar y el estilo de CC… Parecía obvio que esa negociación no era ni sincera ni generosa ni en interés de los canarios, sino de cada partido”.

-Dice la diputada nacional de Ciudadanos Melisa Rodríguez que la oposición en el Parlamento de Canarias es cómoda para Clavijo, que ya quisiera Rajoy en las Cortes tener una oposición tan blanda…

“Ella está en las Cortes Generales y creo que no conoce los debates, propuestas y resoluciones que el PSOE presenta y defiende en el Parlamento canario, que son muy potentes e intentan marcar al Gobierno canario un giro hacia políticas sociales ambiciosas. Otra cosa es que hay grupos que no nos acompañan en esa línea”.

-¿En qué han quedado acuerdos parlamentarios como el que marcaba una serie de acciones para mejorar la Sanidad, en la que se quedó aislada CC?

“Pues han quedado en que estamos ante un mal Gobierno canario, que no es transparente, que practica el nepotismo y políticas clientelares, y que hace caso omiso a las resoluciones del Parlamento, que es donde reside la soberanía popular. La calidad democrática de este Gobierno se define así, y es muy baja”.

-¿Por qué ha habido un preacuerdo entre los grupos en el Parlamento canario para que, en la reforma del sistema electoral, la barrera regional de votos sea del 5% y no del 3%, como era el consenso tácito…

“Fue el PP el que puso esa condición para avanzar en la negociación, pero lo apoyó sobre la marcha CC de modo incondicional. Y ante esa tesitura había dos opciones: o no seguir negociando el resto de aspectos de la reforma del sistema electoral o continuar, dejando dicho que todo lo hablado dependería luego del acuerdo final”.

-NC afirma que ustedes también estuvieron a punto de hacer naufragar la reforma electoral….

“Esa fue una lectura que ha hecho NC, pero el PSOE solo quiso dejar claro que no renunciaría a una lista regional como elemento de cohesión política de Canarias y para mejorar la proporcionalidad. Otros siguen insistiendo solo en que hay que premiar con más escaños a las islas con mayor población”.

-Usted apoyó la candidatura de Patricia Hernández a la Secretaría General del PSOE en Canarias. Pero ganó las primarias Ángel Víctor Torres. ¿Tiene usted los días contados como portavoz en el Parlamento canario?

“Las primarias son un valor del PSOE, y hubo tres magníficos candidatos, con un resultado democrático que es el que es. Ahora lo que toca es impulsar más y mejor la actividad del PSOE en Canarias. La decisión sobre la portavocía compete a la ejecutiva y a la dirección del grupo, pero la opinión del secretario general es determinante. Y Ángel Víctor ha dicho que en septiembre tomará la decisión”.