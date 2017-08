La PAH ve intencionado el corto plazo dado para pedir ayudas al alquiler

La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Santa Cruz de Tenerife, Inma Évora, criticó ayer que el Gobierno de Canarias haya dado tan solo 10 días hábiles -a contar desde el miércoles- para solicitar las ayudas al alquiler de viviendas destinadas a las familias con menos recursos, y ve “intencionada” la convocatoria en pleno agosto, al apreciar “una intención clara de evitar una avalancha de solicitudes, puesto que el pasado año fueron 10.000 y solo se concedieron 1.500 subvenciones”.

Pero el Gobierno canario, a través de la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, aseguró ayer que no prevé ampliar este periodo, y justificó las prisas debido a que el Gobierno regional “cuenta con unos plazos establecidos por el Estado para ejecutar los créditos de estas ayudas”. Subrayó además que la convocatoria se publicó apenas tres días hábiles después de que, la pasada semana, pudiera disponer de esos fondos al firmar con el Ministerio la prórroga del plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

De León argumentó, además, que “el plazo fijado de 10 días para presentar documentación es similar a los establecidos en otras comunidades autónomas”.

En todo caso, la directora del Vivienda admitió ser “consciente de que la fecha de publicación de estas ayudas en pleno agosto puede resultar complicada para los solicitantes, y, por esto precisamente, hemos establecido que, como requisitos para la solicitud, el solicitante solo tenga que presentar el contrato de arrendamiento, el formulario de solicitud y el certificado de empadronamiento”, lo que, a su juicio, “facilita considerablemente” el proceso para pedir esta subvención.

Asimismo, precisó que Vivienda “ha abierto diversos canales para presentar la documentación vía telemática, algo que se puede hacer “desde cualquier punto del planeta”. Recordó además que, una vez cerrado el periodo de solicitud, se abrirá un nuevo plazo de revisión de la documentación presentada por los solicitantes, que permitirá adjuntar nuevos documentos que la persona solicitante no haya podido presentar.

Desde la PAH lamentan que no se haya hecho una campaña informativa y recuerdan que los servicios sociales municipales, “a los que acuden muchas personas interesadas en estas ayudas, están bajo mínimos por las vacaciones, y con personal sustituto, aparte de que para hablar con una trabajadora social es preciso pedir cita”. Y añadió que “estas subvenciones están destinadas a familias pobres, y la mayoría de las personas vulnerables tienen dificultades para pagar el agua y la luz, o no pueden pagarlas”. Así que, en palabras de la portavoz de la plataforma ciudadana, “no se entiende por qué tanta prisa en agosto cuando es el mes peor del año; la explicación solo puede ser la intención de que no se presenten muchas solicitudes”.