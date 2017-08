La piscina abrió con un permiso “verbal” del consejero de Sanidad

Los grupos del PSOE e IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane hicieron público ayer, en sendos comunicados, que la piscina municipal abrió sus puertas el 7 de agosto con una “aprobación provisional” del consejero de Sanidad del Gobierno canario, José Manuel Baltar. Una autorización que habría sido “verbal, del consejero de Sanidad a la alcaldesa”, el 4 de agosto, según concretan los socialistas, teniendo registro de entrada el Informe Sanitario de Piscinas en el Ayuntamiento el 18 de agosto, es decir, “casi dos semanas después de su puesta en funcionamiento”, critican.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas de la comisión celebrada sobre la situación de la piscina, a solicitud de Izquierda Unida, que denuncia la actitud “negligente del Ayuntamiento al abrir la piscina sin contar con todos los informes necesarios”. Felipe Ramos, portavoz de IUC, considera también inexplicable la actitud del consejero de Sanidad, “quien no sabemos cómo, puede intervenir en un acto regulado por un Reglamento autonómico, como es el procedimiento para la autorización de la piscina. Una intervención sobre la que consideramos debe responder ante el Parlamento de Canarias”.

El PSOE, por su parte, critica que estos hechos “ponen de manifiesto que el Partido Popular, en el Gobierno municipal, “se ha visto superado por los acontecimientos, se creen impunes a la legalidad y son temerarios en la puesta en funcionamiento de dicha infraestructura”.

“Todos queríamos que la piscina entrara en funcionamiento, pero siempre con las garantías exigibles por la Ley, especialmente en las analíticas y salubridad de sus aguas, y con igualdad en su uso y disfrute”, agregan.

El grupo de Gobierno del PP reitera por su parte que la piscina municipal abrió sus puertas el pasado 7 de agosto “de forma responsable y con plenas garantías, sin poner en riesgo en ningún momento la salud de los aridanenses y con los informes y análisis de la calidad del agua exigidos por la ley”.

Motivos por los que invitan “a aquellos concejales de la oposición que siguen sembrando la duda sobre la gestión realizada por los ediles populares a que abandonen su intento de confundir a la ciudadanía faltando a la verdad”.

Insisten en que “desde el primer día en el que abrió sus puertas al público, cumple con todos los criterios necesarios para su apertura, no porque lo digamos nosotros que tenemos la responsabilidad de gobernar, sino porque quienes tienen competencia para cerrarla de forma inmediata si no cumpliera con la legalidad vigente es la Consejería de Sanidad y no lo ha hecho”.

Señalan que tras la visita que el inspector de Sanidad realizó el 27 de julio y “en respuesta al requerimiento realizado para subsanar deficiencias puntuales, presentamos al día siguiente el informe sanitario del proyecto de remodelación solicitado a la Consejería que, posteriormente fue entregado en mano por el concejal de Urbanismo en Tenerife para que el Ejecutivo regional pudiera analizar el proyecto e informase favorablemente sobre el mismo, tal y como finalmente sucedió”.

“No había constancia por parte de los técnicos ni de los responsables políticos de que fuera necesario remitir dicho documento y lo enviamos el 28 de julio sin que ello fuera motivo alguno para que la resolución de la Consejería no fuera favorable, hubiéramos actuado irregularmente o poniendo en riesgo la salud de los aridanenses tal y como se ha dado a entender públicamente” , subrayó la edil de Deportes, Lorena Hernández.