La poca fuerza de los alisios dificulta la retirada de microalgas

Las corrientes marinas y los vientos alisios son determinantes a la hora de la retirada de las microalgas que, desde hace ya más de un mes, invaden la costa canaria. No obstante, las condiciones meteorológicas de esta semana no son nada favorables, como así lo explicó a DIARIO DE AVISOS la jefa del servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Luisa Pita, quien matizó que la reducida fuerza del viento, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, prevista por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no será suficiente, a su juicio, para poder retirar estas manchas del litoral isleño, al menos hasta el sábado. De hecho, la velocidad del viento será en la Isla de 20 kilómetros por hora, mientras que se eleva a 25 kilómetros en el caso de Gran Canaria.

La responsable del departamento regional insistió en que se desconoce cuándo desaparecerán de las playas canarias estas manchas, producto de la afloración de las algas, ya que para ello es necesario el movimiento de las corrientes marinas y la fuerza de los vientos alisios.

Pita recalcó que, en ningún caso, esta situación es provocada por los vertidos contaminantes a las aguas, y precisó que cuando se cierra alguna playa por este motivo la contaminación fecal ni siquiera se aprecia a simple vista, sino que se detecta a través de los análisis realizados en las aguas. Asimismo, añadió que, en general, la calidad del mar en las Islas es “excelente” y aclaró que la mayor parte de episodios de contaminación se producen por factores humanos, por lo que instó a las administraciones públicas a trabajar de forma coordinada para evitar el vertidos de residuos al agua. La jefa de Sanidad Ambiental recordó que el primer episodio de microalgas se detectó el 24 de junio y señaló que se ha apreciado su aparición en distintos puntos de la costa canaria. No obstante, insistió en que se trata de un proceso natural -vinculado sobre todo a aguas tropicales-, causado por el calentamiento del agua. Hasta el momento, el Gobierno solo ha recomendado evitar el baño en zonas con estas manchas, ya que la exposición puede provocar la irritación de la piel. Asimismo, su estudio ha permitido descartar otros problemas, como los estomacales.