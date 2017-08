La Victoria cumple con su cita anual con el muay thai

La Victoria de Acentejo volverá a respirar muay thai este bado con la celebración de la novena edición de su velada, esa que con tanto éxito se ha organizado desde el Club Muay Thai La Victoria con la inestimable colaboración del área de Deportes del Ayuntamiento victoriero. En esta ocasión el evento vivirá su carácter más internacional ya que pondrá en juego el cinturón intercontinental de la ISKA, una de las federaciones de más importancia mundial dentro del deporte de contacto.

A partir de las 20:00 comenzará un espectáculo que culminará con la lucha por el cinturón de la ISKA. El malagueño Víctor Conesa se las verá con el inglés Jack Kennedy (sustituto del lesionado Amir Naseri) en la pelea más importante de la noche. Antes, otra actuación de altos vuelos será la que medirá al tailandés Neungphichit, que repite protagonismo en La Victoria, con el grancanario Toni.

Las peleas amateurs también tendrán su espacio. Alexis será uno de los representantes del Club Muay Thai La Victoria, disputando su combate frente a Ismael (TAZ Graciari). Por su parte, Jorge, también del Muay Thai La Victoria, se las verá con Cristian (TAZ Teror).

Un total de siete combates amateurs abrirán la noche de artes marciales: Borja vs Levi; Diego vs Giovanni; Dani vs Sergio; Nua vs Braulio; Diego vs Manu; Omar vs Ruymán; David vs Ari.

Presentación oficial.- Este tuvo lugar la presentación oficial del evento, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de La Victoria. En la misma comparecieron Haroldo Martín, alcalde de La Victoria; Leo García, concejal de Deportes; Alex Hernández, presidente del Club Muay Thai La Victoria; Neungphichit, peleador de Tailandia; y el peleador local Alexis del Castillo.

Haroldo Martín expresó que “es un orgullo contar en La Victoria con una de las veladas más importantes de Canarias”, subrayando que se espera la asistencia de “más de 1.000 personas”. Por su parte, Leo García destacó que la velada “se ha convertido en una actividad de referencia en el municipio”, recordando que “durante las 9 ediciones celebradas han acudido a La Victoria más de 10.000 personas”.

Alex Hernández, presidente del Club Muay Thai La Victoria, declaró que “cada año vamos a más”, como así lo demuestra la puesta en juego del cinturón ISKA. Asimismo, valoró el curriculum del tailandés Neungphichit, con un total de 223 peleas a sus espaldas.