Las redes sociales se ceban con ‘memes’ de Fellaini por su peculiar instantánea

El Real Madrid conquistó este martes su cuarta Supercopa de Europa, la segunda consecutiva, tras batir por 2-1 en el Filip II de Skopje al Manchester United inglés, un rival ante el que dejó atrás las dudas mostradas en la pretemporada y al que dominó durante una buena primera hora para después sufrir por el físico.

A pesar del resultado, el Manchester vio mejorada su producción ofensiva con la entrada de Fellaini y su mejor físico a partir de entonces. El gol permitió al conjunto de Mourinho estirar sus líneas y hacer recular al cuadro de Zidane, que decidió dar entrada justo tras el segundo tiempo muerto a Marco Asensio y Lucas Vázquez en lugar de Bale e Isco.

Sin embargo, Fellaini no fue protagonista de la noche únicamente por su buen juego. Un golpe de Sergio Ramos al rematar un balón capturó una de las instantáneas más comentadas en las redes sociales, y no precisamente, por su buen posado.

El futbolista belga, que recibió asistencia sobre el Felipe II de Skopje, continuó el encuentro con un curioso vendaje en la cabeza que tampoco pasó inadvertido. Eso sí, Fellaini decidió tomarse con humor la situación, compartiendo él mismo su imagen en Instagram.

You look like a melting candle lad! pic.twitter.com/PJQ1ckZm8Y

This one is the best pic.twitter.com/kqFjTAxu1P

— öz (@besiktas4life) 8 de agosto de 2017