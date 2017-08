El ‘look’ palmero de Paris Hilton en las noches de Ibiza

Paris Hilton ha vuelto a brillar en Amnesia, la legendaria discoteca de Ibiza, donde lleva cinco años celebrando la fiesta Foam & Diamonds. Un espectáculo en el que conviven música dance y actuaciones en vivo con mucha espuma, cada domingo. La imagen de la singular empresaria, actriz y dj ha tenido esta vez un marcado acento canario, ya que el estilista que ha tenido encomendado definir su estilo es el palmero Andrés Acosta.

La revista Vogue destaca que el diseñador y estilista canario “ha querido versionar el estilo que la convirtió años atrás en una de las mujeres más famosas del mundo, para dejar claro que ella fue la inventora de muchas cosas. No solo del selfie”.

En declaraciones a la publicación que está considerada la “biblia de la moda”, Andrés Acosta reconoce que “siempre he sido un gran fan” de Paris Hilton. “Sobre todo desde que lanzó su hit Stars are blind, en 2006. Me fascinaban su personalidad y universo, lleno de recursos que permiten una gran creatividad en cuanto a estilismo”, reconoce después de haber pasado el verano en Ibiza junto a la artista.

Acosta, que nació en 1987 en Los Llanos de Aridane, bebió desde la infancia el mundo de la moda entre los figurines de su madre, al tiempo que desplegó una enorme sensibilidad hacia distintas expresiones artísticas como la música y la pintura. Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense, trabajó durante 6 años como estilista y director de moda de la revista Condé Nast Traveler.

En París se encuentra con la alta costura y conoce los diseños de marcas como Elsa Schiaparelli, Christian Dior o Jean Paul Gaultier le animan a dar el salto por el diseño. En noviembre de 2016 presenta su primera colección, La presencia divina, que cautivó a la crítica especializada.

El diseñador palmero ha reconocido que esta colección es fruto de la “síntesis de un viaje de once años que sigue la estela de una estrella hasta su destino”. Un sueño hecho realidad, después de trabajar en otras facetas como el estilismo, sacó toda la pulsión creativa para diseñar once vestidos exclusivos, que como él mismo ha reconocido, “abrazan el cuerpo y conectan con el alma”.

Este trabajo con Paris Hilton ha sido un nuevo hito en su carrera profesional. “Cuando la conocí, su energía, su profesionalidad y su capacidad de regalar sonrisas (y selfies) allá por donde pisa terminaron de conquistarme”, recoge la revista Vogue en un artículo publicado por Estefanía Asenjo.

Acosta aborda también cómo fue su trabajo con Hilton, que inició con dos meses de antelación. “Contacté a más de 120 marcas y showrooms multimarca para seleccionar las prendas y complementos que luego le enseñaría en cada fitting (prueba de vestuario) a Paris. Cada domingo, durante todo el verano, ha lucido tres outfits (conjuntos) diferentes – uno para la presentación, otro para el dj-set y otro para la foam party (fiesta de la espuma)- . Le presento varias opciones para cada cambio y combinamos los accesorios juntos con la opción ganadora”, explica.

El diseñador señala que Paris tiene “un estilo propio muy consolidado, lleno de referencias a las que indudablemente he recurrido a la hora de crear sus estilismos”. Pero además, bordó un diseño propio que confeccionó para Paris, y que lució en la preclausura de la fiesta. “Ella había conocido mi colección en Abu Dhabi hace unos meses y le había encantado un vestido. Así que basándome en ese, lo adapté a su estilo cambiando el color, el largo, y algunos elementos del bordado. Paris brilla con luz propia, así que opté por el negro como base, un cielo nocturno sobre el que aparecen un sinfín de estrellas bordadas en rosa. Su color fetiche, que contrasta y dulcifica la silueta tan sexy del vestido”, explica.