Loren ultima su regreso a los cuadriláteros

El 2017 ha sido un año duro para Loren Jorge, de los más duros que recuerda a nivel deportivo. El profesional tinerfeño se lesionó de gravedad en su regreso al ring de Tenerife (tras 5 años sin pelear en la Isla) y ha llevado un largo tiempo de recuperación. Ahora, tras casi un año de inactividad, el de El Ortigal ve la luz al final del túnel y el próximo 16 de septiembre vuelve a lo que más le apasiona, subirse al cuadrilátero. Será en Holanda, dentro de la novedosa y golosa Enfusion League en la categoría de menos de 85 kilos de peso y con un botín de 200.000 euros para el ganador.

Lo más destacable del periodo de inactividad para Loren fue la firma por tres años con la organización Enfusion Live. En ella el tinerfeño ha sido incluido en la Enfusion League -85 kg para esta temporada, una nueva liga en el peso mencionado que tendrá cinco jornadas durante el curso y que premiará a su ganador con 200.000 euros. La liga contará con un sistema de puntuación especial (ganador por KO, 3 puntos; ganador a la distancia: 2 puntos; nulo, 1 punto; derrota a la distancia, 0 puntos; derrota por KO, -1 punto).

El belga Filip Verlinden será el primer rival de Loren de camino al título. Se trata de un opontente con sobrada experiencia en el mundo del kick boxing y uno de los peleadores más destacados de Bélgica. Verlinden, el más veterano de los seis peleadores de la liga, cuenta con experiencia en Glory y cuenta con unas estadísticas de 44 victorias (16 de ellas por KO), 18 derrotas y 1 nulo.

Loren, por su parte, que cuenta con 90 victorias (39 de ellas por KO), 28 derrotas y 7 nulos, se ha preparado a conciencia para su regreso a manos de su entrenador, Kamal Chabrani, dentro del Elite Team de Ámsterdam, y encara el compromiso con todas las garantías. “Me he recuperado bien de la lesión, me he preparado muy fuerte, tanto física como técnicamente, y estoy con plena confianza para el combate”, asegura desde tierras holandesas el tinerfeño, que describe que “han sido sesiones muy duras tanto física como psicológicamente. Primero, recuperándome de la lesión sin poder hacer ningún tipo de ejercicios de fuerza ni cardio; más tarde, comenzando la readaptación física; y ya en los últimos meses con entrenamientos al cien por cien de técnica y potencia física, algunos días en doble sesión”.

Loren Jorge y Filip Verlinden son dos de los componente de la Enfusion League y se enfrentarán entre ellos. La liga también contará con los otros dos enfrentamientos restantes en próximo 16 de septiembre: Ulrik Bokeme (Congo) se medirá a Mehdi Bouanane (Francia) y Ibrahim El Boustati, actual campeón de Enfusión en el peso de 85 kg (Marruecos) se enfrentará a Mauricio Costa Cardoso (Brasil).