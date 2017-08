Los Caballeros del Zodiaco tendrán nueva serie en Netflix

El servicio de streaming Netflix ha anunciado una nueva versión del exitoso anime Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), cuya emisión más famosa fue emitida entre 1986 y 1989 en la televisión.

Las aventuras del grupo de guerreros protectores de Atenea, encabezados por el siempre carismático Seiya de Pegaso, volverá de la mano de Netflix en colaboración con TOEI Animation y recibirá el nombre de Knights of the Zodiac: Saint Seiya, aunque por el momento no se ha anunciado fecha de estreno.

Lo que sí se conoce es que contará inicialmente con 12 episodios de media hora de duración cada uno dirigidos por Yoshiharu Ashino, que contarán el arco argumental de la primera parte del arco narrativo del anime que irá desde la llamada Galaxy War hasta la primera aparición de los caballeros de plata.

Netflix ha lanzado el póster promocional en el que se puede ver a la diosa Atenea y a Seiya de Pegaso en lo que parece ser un templo de las 12 casas del zodiaco, lugar en el que se llevó a cabo la batalla contra los poderosos caballeros dorados en la serie.