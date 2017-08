El luchador que agredió al presunto abusador sexual de su hijo no tendrá que entrar en prisión

Rowan Martín sobrevivió al primer asalto. El deportista grancanario, que debía entrar en prisión días atrás para cumplir tres meses de internamiento por propinarle un cabezazo al presunto agresor sexual de su hijo y uno de sus sobrinos, encontró el apoyo suficiente para poder optar a una apelación que, finalmente, le ha permitido mantener su libertad.

El hombre al que Rowan Martín confió la custodia de su hijo y sus sobrinos hace cuatro años y que presuntamente abusó sexualmente de ellos todavía le tiene preparado un segundo asalto que se dirimirá más adelante. Le ha denunciado por amenazas bajo una supuesta cuenta ficticia en redes sociales.

Pero de momento Rowan celebra el haber sobrevivido a esta denuncia por agresión después de que el denunciante optara por no presentarse a ninguna de las dos vistas programadas. “De momento va todo bien, ahora tengo el otro juicio, el 5 de octubre por unas amenazas porque dice que yo abrí un perfil diciendo que mataran a ese perro, algo que es mentira, pero ya ha dejado de presentarse dos veces a un juicio y quedé absuelto así que de momento estoy libre”, relata un Rowan físicamente castigado por todo este proceso que le ha pasado factura física y mentalmente.

Para el deportista grancanario todo lo que está haciendo el presunto agresor de sus familiares es una huida hacia delante aunque en esta carrera “no ha presentado ninguna prueba física ni nada que me incrimine así que, de momento, estoy libre, no hay nada concluyente. Esta persona se siente presionada porque me ve en la calle y sabe el mal que ha hecho así que está intentando trincarme a base de ponerme denuncias bobas a ver si tiene algo que hacer. él quiere verme entre rejas porque sabe lo que hizo y ve que la tortilla se le está dando la vuelta”.

La lucha de Rowan Martín ahora está centrada en tratar de reabrir el caso de los presuntos abusos sexuales sufridos por su hijo y uno de sus sobrinos, un caso por el que el hombre al que agredió posteriormente con un cabezazo, el presunto autor de los abusos, nunca encontró el castigo de la justicia. Y es que las pruebas que presentó la acusación fueron imágenes explícitas encontradas en el teléfono móvil del presunto abusador, algo que no fue aceptado por la fiscalía por el modo de obtención de esas pruebas.

“Ahora lo único que quiero es buscar la forma de que se reabra el caso, presentar algo para que se haga justicia, firmas o lo que sea, porque lo voy a reabrir sí o sí”, señalaba Rowan que ya consiguió más de 5.000 firmas para obtener la posibilidad de eludir su ingreso en prisión por la agresión sobre su joven vecino.

El deportista grancanario, de 33 años de edad, envió un mensaje de agradecimiento para toda la gente de Tenerife que le apoyó en su lucha por evitar su entrada en un centro penitenciario. “Que sepan que todo va bien, y quiero agradecer a toda esa gente de la isla de enfrente, de Tenerife, desde el primero hasta el último que me ha apoyado en este tema de los niños. De momento va todo bien, sigo en la calle, he quedado absuelto de dos denuncias y ahora queda la próxima, seguiremos luchando hasta que se reabra el caso que es lo que más difícil se está haciendo, pero seguiremos luchando para que se reabra y lo que quiero es darle mil gracias a todo corazón a todos los que me han ayudado”.

Mientras Rowan sigue en esa lucha, lejos de encerrarse en sí mismo, ha empezado a preparar un nuevo compromiso deportivo. Así, será uno de los protagonistas de la velada Madness, de artes marciales mixtas, que se celebrará el próximo 14 de octubre en la Gallera López Socas, en Las Palmas de Gran Canaria. “Ahí voy a darlo todo como siempre para tratar de brindar un buen espectáculo y una victoria a mi gente”, concluyó.