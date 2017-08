“María es la primera misionera: anuncia a Jesús antes de llegar el Evangelio a las Islas”

No tiene el carisma del padre Jesús Mendoza, pero lleva con mano firme la Basílica de Candelaria y su Fundación como representante de la comunidad dominica. Daniel López lleva cuatro años como prior de la la casa de la Virgen y además suma la atención de las parroquias de Santa Ana, Barranco Hondo e Igueste.

-¿Qué significa para un dominico llevar la Basílica?

“Primero una alegría, porque es un centro de mucho trabajo pastoral y es una alegría poder servir a la comunidad de aquí y también es un desafío para que los que vengan a la Basílica no queden en lo espectacular que es sino que a través de María podamos encontrarnos con Jesús, María solo es un camino, la meta es Jesús”.

-¿Cuáles serán las grandes novedades este año dentro del programa eclesiástico?

“La principal es que estamos dentro de tiempo de misión a nivel diocesano. María es la primera misionera porque es la que anuncia a Jesucristo antes de que el Evangelio llegara a las Islas, como recoge Fray Alonso de Espinosa, cuando se le aparece a los guanches. Nosotros con María tenemos que llevar a Jesucristo a aquellos que no le conocen todavía”.

-Insiste que en la ofrenda en lugar de flores, alimentos

“En eso no habría que insistir. Está clarísimo: tú en tu casa cuando el sueldo del 20 en adelante no llega, ojalá llegue hasta el 20, no compras flores, sino alimentos; lo primero es lo primero, pues aquí pasa igual. Que la situación ha mejorado es evidente, pero hay muchos que siguen viniendo a nosotros solicitando ayudas y lo normal es que primero atendamos a nuestros hermanos y después regalar flores. Que mejor flor para la madre que el hijo venga con una comidita”.

-Las fiestas de la Virgen se trasladaron a agosto para evitar que en pleno invierno los peregrinos cruzaran los montes para llegar a Candelaria. ¿Teme que ahora el calor los ahuyente?

“Igual debemos ponerlo en marzo. Ya sabes que el año pasado, por el fuerte calor, se prohibió el tránsito por los montes para evitar incendios forestales. En la mayoría de los pueblos, aunque la fiesta sea en febrero o marzo, se celebra en verano, y puede haber varias motivaciones: en verano la gente está de vacaciones, la gente ya ha realizado la cosecha, aunque ahora ya no hay cosecha porque la gente trabaja en el turismo en el Sur, y la gente tiene dinero para comprarse un traje nuevo y una comida, eso es parte de la fiesta, y te pongo el ejemplo, todavía hay quien está celebrando San Juan o El Carmen y fue hace dos meses, como la Santísima Trinidad que litúrgicamente fue hace dos meses y ahora este domingo se celebra en Igueste”.

-¿Se puede decir que Candelaria vive de la Virgen?

“Es que Candelaria es la Virgen, así queda claro en su escudo, por algo es Villa Mariana”.

-¿La Basílica le es rentable al Obispado?

“La Basílica se autofinancia”.

-¿Cuánta gente trabaja en la Basílica?

“Empleados de la Basílica son cuatro, dos sacristanes y los de mantenimiento, porque la tienda es otra realidad, porque son de la Fundación. Otra cosa es que tengamos servicio de limpieza y que tengamos que atender una teja rota o una humedad, que estando tan cerca del mar, es casi una lucha continúa”.

– ¿Hay alguna posibilidad de realizar una ruta guiada por la Basílica, convento o cueva?

“La torre no está adaptado para ponerlo al público, no se trata de la Giralda; si es por las vistas, la mejor vista de la plaza y toda Candelaria es desde el cuartel de la Guardia Civil y siempre hemos dicho que allí iría bien un mirador. La cueva está abierta, lo que sucede es que la mitad de las veces el paseo de San Blas está cerrado por golpes de mar, y el último que dobló la barandilla tuvo tres meses cerrada la calle, porque ya sabes como es eso de pedir permiso al Cabildo, a Costas y no sé a quien más”.

-¿Usted cree que verá algún día la rehabilitación de la plaza de la Patrona?

“Yo no he pensado en morirme todavía, lo digo porque eso va para laaaaaaaaaaargo (exclama). Yo viví la anterior, cuando estaban los los guanches colorados que ahora están en la rambla de Los Menceyes, los faroles de esa piedra rojiza, o los quioscos que ponían en el paseo de San Blas…quién te dice que dentro de otros cuarenta años no veamos una plaza nueva”.

-Siempre recuerda que la gente tiene que venir contenta no con tinto.

“Por supuesto, contentos siempre hay que venir. Si uno viene a ver a la madre tiene que venir contento, luego cuando te vayas ya te echas el trago. “Mamá, a tu salud”, pero después no antes”.