Mato: “¡Basta ya!: si CC nos agrede en Madrid, tendrá respuesta en Canarias”

“¡Basta ya de amenazas! Cualquier agresión de CC al Gobierno de Rajoy en las Cortes tendrá respuesta del PP en Canarias; ya está bien de la prepotencia de Coalición, que cree que todos somos sus vasallos”. Así de contundente se expresó ayer el eurodiputado palmero y dirigente de las ejecutivas regional y nacional del Partido Popular, Gabriel Mato, sobre la estrategia de Coalición Canaria de pedir la intervención de Génova para desactivar la moción de censura en Icod.

Ayer, el secretario general de CC en Tenerife, Francisco Linares insistió en que la número dos nacional del PP, Dolores de Cospedal, les ha “confirmado” que se “revertirá” ese pacto en la Ciudad del Drago contra CC. El también alcalde orotavense hizo constar su “malestar” y “profundo desagrado” por la “deslealtad” del PP al pretender apearles del poder en el municipio norteño. Para Linares, CC “ha incumplido” así “los acuerdos” con “la cúpula del PP a nivel nacional, de estabilidad y de no hacer ningún movimiento de ruptura en la municipalidad en lo que quedaba de mandato”.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo canario, y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, advirtió ayer al PP de que su actitud en Icod “es un asunto de quiebra de confianza” y cuando se está sosteniendo un Gobierno en minoría, como el de Rajoy, es “muy importante” que esta “se mantenga intacta”. A todo ello respondió ayer Gabriel Mato, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, con ostensible enfado. “Este es un asunto de Canarias, no de la dirección nacional, y que CC no intente dar a entender que tenemos un distinto lenguaje allí que aquí; estoy convencido de que, diga lo que diga CC, estamos de acuerdo la dirección regional y la nacional”, apuntó el eurodiputado palmero del PP, que participó en la fracasada negociación para cogobernar ambos partidos en Canarias. A renglón seguido subrayó, con rotundidad, que “el acuerdo entre CC y PP en Madrid en modo alguno establece pactos en cascada y estabilidad en los ayuntamientos”, y en eso “hay plena sintonía entre la dirección del PP en Madrid y en Canarias”.

Mato, que también es miembro de la ejecutiva regional del PP, elevó aún más su tono: “Estamos ante una prueba más de la prepotencia a la que nos tiene acostumbrados CC, que cree que todos somos vasallos suyos, pues no quieren ni que estemos en la oposición ni que estemos en el Gobierno en ninguna institución de Canarias; y eso se acabó, es de todo punto inaceptable”. Evocó además cómo CC apoyó una moción de censura que apeó al PP del poder en La Oliva.

El europarlamentario dio la razón a la secretaria general regional de su partido, Australia Navarro, quien el jueves tachó de “desproporcionado, absurdo y estúpido” convertir en cuestión de Estado la moción de Icod: “El PP cumple a rajatabla un acuerdo del Gobierno de España, muy positivo para Canarias en los presupuestos del Estado, y es curioso que ahora para CC no vale lo que un alcalde”. Así las cosas, cree Mato que “lo deseable es un entendimiento y una buena relación, pero CC no está usando el mejor camino, y estoy seguro de que como empiecen a agredir al Gobierno de Rajoy, eso tendrá su réplica en Canarias, e Icod puede ser solo el comienzo”. A Mato no se le pasó por alto que el futuro alcalde de Icod de los Vinos es de Somos Icodenses, aliado de Nueva Canaria (NC), partido también clave para Rajoy en las Cortes, “por lo que, por esa regla de tres, NC también nos exigiría lo mismo”.

Sin embargo, en CC de Tenerife, en palabras de Linares, siguen “esperanzados” en las supuestas garantías dadas por la dirección nacional del PP para que en Icod se retiren de la moción de censura, que ve como “desarticulada, incierta y no ajustada a la realidad política del municipio”. Si cae el Gobierno icodense de CC, a su juicio “supondría un golpe de muerte al desarrollo” de proyectos que están en marcha, “a falta de año y medio para que el mandato finalice y teniendo en cuenta los meses que hacen falta para recomponer un nuevo grupo de gobierno, además formado por cuatro fuerzas políticas distintas y sin ninguna afinidad ideológica”.

En la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno, Rosa Dávila manifestó al respecto que hay “una relación estrecha” con el Ejecutivo nacional, que se sustenta en un acuerdo entre CC y PP, y por ello “es importante mantener la confianza”, pero matizó que sus palabras no son “una advertencia”.