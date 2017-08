Un conocido médico tinerfeño titula así un comentario suyo en las redes sobre el asunto. También hay quien dice que desde Gran Canaria se han exagerado las cosas. Un video, que se hizo viral, sobre vertidos al mar no era verdad: se trataba del desagüe de una piscina de agua salada, en el sur de Tenerife, que estaba siendo vaciada en el mar, de donde también recoge el agua. Claro que ese líquido lleva kilos de cremas bronceadoras y toda la porquería del cuerpo humano, meadas incluidas, pero no eran lo que se llaman vertidos fecales. Es verdad que nos hemos tomado a la ligera el tema de los emisarios, que en muchas ocasiones no tienen detrás una buena depuradora. Es hora de que las autoridades tomen medidas. Tenemos muchos y buenos expertos a los cuales consultar sobre las dichosas micro algas, como el profesor Wolfredo Wildpret, que ya emitió su opinión autorizada al respecto. Yo sé que es un tema peliagudo, que a mí me cogió fuera de la isla, pero es mejor decir la verdad, aunque duela, que ocultarla. Nuestro sector turístico es tan sensible que cualquier cosa de este tipo le puede afectar. Pero repito que callarse es peor. Bien es verdad que hay que buscar el rigor informativo, aunque sea casi imposible. ¿Micro algas o macro mierda? No lo sé, pero el mar, nuestro mar, merece que lo cuidemos. Y tiene una capacidad limitada de soportar residuos no tratados o mal tratados. A ver si concienciamos a la población a la hora de separar el contenido de lo que tiramos a la basura y colaboramos con las autoridades en evitar la contaminación de nuestro entorno. Somos unas islas que soportan 12 o 13 millones de turistas al año. A lo mejor ha llegado la hora de parar y de ofrecer calidad en vez de cantidad.