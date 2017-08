Microalgas en todo el oeste palmero

Vídeo de Juan Jesús González Afonso

Las manchas de las conocidas como microalgas (para los científicos, cianobacterias) se han extendido ya por toda la costa oeste de La Palma, desde Puntagorda a Fuencaliente. Así lo ha podido comprobar en una embarcación un grupo de personas que ha relatado al DIARIO lo que ha visto en un periplo por este acantilado litoral en una embarcación, el pasado fin de semana.

Los bancos de la especie Trichodesmium erythraeum forman manchas con un grosor que oscila entre decenas de metros y, en algún tramo, centenares, a lo largo de un tramo de costa de decenas de kilómetros, gran parte del oeste de La Palma.

“Llevo 30 años navegando todos los veranos por esta costa y nunca había visto esto”, afirma un vecino palmero, que prefiere mantener su anonimato, y que llevó el timón del pequeño barco en dos travesías que permitieron conocer el estado de ese tramo de mar. Lamenta la “falta de información” sobre este fenómeno, por lo que percibe “incertidumbre” en la población palmera y los usuarios de este litoral.

Testifica además que vio las primeras manchas a fines de julio en aguas de Fuencaliente, con ocasión del embarque de la Virgen del Carmen. “Intenté llamar al 112 pensando que era un vertido de combustible, pero al oler amoniaco -lo desprenden estas cianobacterias- me di cuenta de que no”, recordó, tras descartar que fuera el típico reboso cuando hay mar de fondo.

Testigo de esta proliferación de microorganismos, en esa travesía realizada el sábado entre Tazacorte y Puntagorda, fue el portavoz del Foro Canario contra la Incineración de Residuos, Juan Jesús González Afonso. A su juicio, tal invasión de cionobacterias “no se había visto por estas islas nunca antes”, y cree que el Gobierno canario no está haciendo lo suficiente por estudiar este episodio concreto en las islas occidentales. “Hay que identificar este fenómeno con todos su parámetros, referenciarlo bien, para tener claro lo que ocurre; no vale decir que es por calima, falta de viento y subida de la temperatura del agua y ya está; eso hay que medirlo científicamente y hacer un seguimiento de este bloom; y no sé quién estará haciendo todo eso”, manifestó el representante del grupo ecologista. González Afonso confiesa que se bañó en esa costa oeste palmera y por ello cree que no basta con la recomendación de la Consejería de Sanidad de no bañarse en esas manchas: “Me bañaba, como he hecho siempre, allí, evitándolas, pero me vi rodeado de esas microalgas, y me han provocado picor en los ojos”.

Sobre los vertidos de aguas residuales y su posible influencia en estas microalgas, denuncia que estos derrames sin depurar “aportan una serie de nutrientes al océano que no deben estar ahí porque transformarn el hábitat” y tiene claro que “la situación es caótica en Canarias”. Critica además “la escandalosa respuesta del presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, al culpar de este problema solo a los ayuntamientos, cuando los cabildos “tienen entre sus competencias el ciclo integral del agua”.

El portavoz ecologista alerta también del “riesgo” de que las plataformas petrolíferas que vienen a ser reparadas y aprovisionarse a los puertos canarios traigan especies tropicales, y desconfía de que haya un control riguroso de “esos monstruos navales” para evitar este peligro.