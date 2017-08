Misa de campaña con el grupo Achamán, en el marco de las Fiestas del Cristo

Una de las novedades de las Fiestas del Cristo de este año será la celebración de una misa de campaña, el próximo 14 de septiembre por la tarde, a las puertas del santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, al no poder celebrarse dentro por las obras, y en la que actuará el grupo Achamán. Así lo comunicó ayer el esclavo mayor de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, Francisco Doblas, en el marco de la presentación del cartel de las Fiestas del Cristo 2017, obra del Premio Canarias de Diseño Jaime Hernández Vera, y donde el alcalde, José Alberto Díaz, también comunicó que el pregonero de este año será el periodista y empresario José Carlos Marrero. “Se trata de la fiesta principal del municipio, que aglutina fe, sentimiento, tradición y convivencia, al amparo de nuestro Cristo”, destaco Díaz. Por su parte, Jaime Hernández Vera explicó detalles de su obra: “Me he atrevido a hacer un cartel a mano, pintado”. “Llevo mucho tiempo viendo demasiados carteles de fotos tratadas, pero me niego a hacer ilustraciones con software, porque creo que el pensamiento humano se transmite mejor a través de la pincelada”, añadió. El cartel refleja, por un lado, la fiesta religiosa y, por otro, la popular.

Mientras, Doblas recordó que hasta 1929 la Esclavitud era la encargada de organizar estas fiestas, tanto las religiosas como las populares, y que solo existía un único cartel anunciador y no dos, como hay ahora, del Ayuntamiento y de la Esclavitud. Por eso, sugirió que se recupere la tradición de que estas fiestas tengan un único cartel, algo que al alcalde le pareció “una buena idea”. El esclavo mayor también expuso que las obras de mejora en el santuario van a obligar al cambio en el trazado de las procesiones, al encontrarse la venerada imagen del Santísimo Cristo en la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores hasta que termine la reforma. Así, la procesión del traslado a la catedral, el 9 de septiembre, partirá desde su actual emplazamiento hacia las calles de San Agustín, Ascanio y Nieves, Carrera, Viana y Juan de Vera hasta la catedral.

Mientras, el día 14 se mantienen los itinerarios de la solemne procesión del retorno y de la nocturna, “aunque en vez de llegar hasta la Concepción, se subirá por Juan de Vera hacia la plaza del Cristo para, sobre las 23.00 horas, lanzar los fuegos, y retornar luego al Hospital de Dolores a una hora prudente”, explicó. Ese mediodía, la imagen se colocará en la puerta del santuario, bajo el coro, y por la tarde se celebrará, a las 19.30 horas en la plazoleta delante del santuario, una misa de campaña con la actuación del grupo Achamán.