Moncho León: “Haré todo lo posible para mantener el Mariposario”

El alcalde de Icod de los Vinos, Moncho León, asegura que “hará todo lo posible” para resolver el problema del Mariposario, un recinto ubicado en el Paseo Nicolás Estévez Borges esquina Calle Las Angustias, en pleno casco de la ciudad y que desde su apertura, en 1997, no ha estado exento de polémica.

Actualmente la situación en la que se encuentra es “muy compleja” debido a que hay un auto judicial que obliga a su inmediato cierre con la consiguiente medida de prohibición de entrada de público en el inmueble. Sin embargo, son varios los vecinos que han denunciado a este periódico que el local se encuentra abierto.

El alcalde no lo niega, pero apunta que cuando la policía llega “se cierra”. Añade que existe un decreto que obliga a vigilar la instalación de forma permanente “pero debido a los escasos efectivos que tiene la Policía Local, la presencia no es continua”.

Subraya que el nuevo gobierno de SI-PSOE, PP y C’s pretende encontrarle una solución porque hay un acuerdo plenario aprobado por unanimidad que obliga a ello, recuerda. Por este motivo, su gobierno buscará asesoramiento nuevo, que aporte otras visiones y permitan resolver un tema complicado “en el marco de la legalidad”.

Moncho León está convencido de que tiene que haber una salida. “No creo que nadie defienda que ésta pase por cerrar la instalación definitivamente, que ese edificio quede deteriorándose para la eternidad en un lugar emblemático como es el Parque del Drago, y se pierda un elemento atractivo de cara al turismo”, declara.

Según el mandatario, el panorama lo tiene claro toda la Corporación, pero el tema legal “es muy enrevesado” porque hay “una sentencia firme que obliga al cierre pero también hay otras posteriores que indican que la primera se basaba en supuestos que no eran ciertos del todo, según las informaciones que maneja el grupo de gobierno. En caso de ser así, habrá que revisar todo el expediente “porque no se puede perjudicar a un propietario que si tiene esos derechos habrá que confirmarlos”, explica.

León apunta que el propietario insiste en determinadas medidas “de solución sencilla que, por el asesoramiento jurídico que se ha tenido, no han sido aceptables”. Y desde luego, hay otras “costosas que no admite porque dice que no proceden”. En una semana el nuevo Ejecutivo no ha podido ahondar en este asunto pero promete que hará “todo lo posible” para resolverlo a la mayor brevedad.